Kükenparty oder Kampfsportsause: Wer kämpft am Ende um 20.000 Euro Siegprämie und die große Liebe? Im großen "Paradise Hotel"-Finale treten Nikita und Jan gegen Luisa und Marco an.

Der letzte Tag im Balzhotel beginnt für die vier Halbfinalisten mit einem ausgewogenen Frühstück im Bett. Während sich die beiden Lakers-Fans Jan und Nikita schon ganz aufgeregt und bereits in Schale geworfen auf die Suche nach der "Kirsche auf der Sahnetorte" machen, chillen Luisa und Marco noch leicht schlaftrunken zwischen Marmeladen-Croissants und akkurat geschnittenen Ananas-Scheiben.

Bei Luisa und Marco geht es heiß her ...

Auch Moderatorin Angela Finger-Erben ist schon ganz hibbelig. Im luftigen Zitronenfalterkleidchen flattert die Showbegleiterin von einem Liebesbett zum anderen. Und das stets mit fragenden Blicken und einem breiten Lächeln im Gesicht. Na, wem geht denn schon am frühen Morgen so richtig die Pumpe? Nun, spätestens nach einer letzten Überdosis Emotionen in Form von aufwühlenden Grußbotschaften aus der Heimat sind sich alle Halbfinalisten darüber im Klaren, dass der Einmarsch in den Formatolymp kurz bevorsteht.

Die letzte Ene-mene-muh-Herausforderung

Ehe es aber um die alles entscheidende Geld-oder-Liebe-Frage geht, müssen sich Jan, Nikita, Luisa und Marco noch einmal einer letzten Ene-mene-muh-Herausforderung stellen. Wie bereits beim Debüt-Finale im vergangenen Jahr entscheiden auch diesmal wieder alle extra noch einmal angekarrten Ex-Mitmacher über das Format-Schicksal der Halbfinalisten. Es dauert keine Zigarettenlänge, da ist der Drops auch schon gelutscht.

David, Chey, Tobi und wie sie alle heißen: Die komplette Hotelbelegschaft entscheidet sich für eine Seite. Und auf der klatschen Nikita und Jan begeistert in die Hände. Mit dreizehn zu null Stimmen ist das Ergebnis mehr als eindeutig. Daisy-Duck-Double Michelle bringt auf den Punkt, was dem Verlierer-Duo letztlich das Genick bricht: "Marco ist ja ein netter Typ. Aber Luisa geht gar nicht. Das ist eine Schlange, eine fiese Schlampe, die nur auf Fame und schnellen Sex aus ist", zischt es die Klippen hinunter in Richtung offenes Meer.

Schwitzende Hände und wippende Fußsohlen

Ach ja, die arme Luisa. So blond und jung und von allen irgendwie missverstanden. Zum Glück hat sie mit Marco einen Mann an ihrer Seite, der es ernst mit ihr zu meinen scheint. Ein kurzer Winke-Winke-Gruß in Richtung Verliererecke und dann ist das Küken-Kapitel auch schon Geschichte.

Was nun nur noch zählt, ist das Glaskugelrätsel um Nikita und Jan. Hoffende, bangende und fragende Blicke vereinen sich mit schwitzenden Händen und hin und her wippenden Fußsohlen. Alle wollen die große Liebe. Aber was wollen Nikita und Jan? Auf dem roten Liebesteppich stehen sich die beiden braun gebrannten Finalisten mit ihren goldenen Plastikkugeln in den Händen gegenüber und werfen sich geheimnisvolle Blicke zu.

Während sich die geballte D-Prominenz im Hintergrund vor Aufregung in die Hose macht, summen Nikita und Jan in Gedanken Lady Gagas "Pokerface" rauf und runter. Schritt für Schritt kommt man sich näher. Mit liebeshungrigen 2000-Euro-Steps füllen Nikita und Jan nicht nur ihre Girokonten auf. Auch die Herzen der beiden mittlerweile grinsenden "Endgegner" füllen sich mit Leidenschaft und liebestoller Vorfreude.

Glitter, Glamour, Tralala!

Und dann ist es endlich so weit. Als sich beide schließlich mitsamt goldener Glitterkugeln knutschend in den Armen liegen, hält es der Background-Pyrotechniker nicht mehr aus. Aus dem Teppich sprühen meterhohe Funkenfontänen. Ja, die Liebe hat gesiegt. Wieder einmal. Glitter, Glamour und Tralala! Wir beglückwünschen Nikita und Jan zu jeweils 10.000 Euro Siegprämie und einer gemeinsamen Schau-mer-ma-Zukunft. Einfach paradiesisch.