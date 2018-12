Viele Outfitwechsel, Gäste und Bühneneffekte - so kennt man die Helene Fischer Show.

Klang-Hochglanz aus dem Schlager-Pop-Archiv, Gewagtes aus der Akrobatik-Schatulle und Liebe, Liebe und noch mehr Liebe: Helene Fischer zieht zum Abschluss des TV-Jahres noch einmal alle Register.

Aufgeputscht von den fischerschen Trennungsnews sitzt die Anhängerschaft von Deutschlands erfolgreichster Entertainerin gespannt vor den heimischen Flatscreens. Zwischen Kiel und Zürich stapeln sich die Fragezeichen. Wird sie oder wird sie nicht? Lässt Helene Fischer in ihrer Anfang Dezember aufgezeichneten Jahresend-Gala bereits die Ich-hab-kein-(Silber)-Eisen-mehr-im-Feuer-Hosen runter? Oder spazieren Florian Silbereisen und seine blonde Ex noch ein letztes Mal im Wir-tun-mal-so-Modus über die Bühne der Düsseldorfer Messehalle? Und was macht Neu-Lover Thomas Seitel? Lässt der Akrobat und vermeintlich neue Mann im Leben von Helene Fischer purpurrotes Herzchen-Konfetti von der Hallendecke regnen?

Um es vorweg zu nehmen: Weder der Ex noch der "Neue" spielen im opulentesten Show-Ausrufezeichen des TV-Jahres eine Rolle. Beide Männer sind nicht zugegen - weder an Helenes Hand noch über den Köpfen des Publikums schwebend. In der Helene Fischer Show geht es einzig und allein um Helene Fischer - und natürlich um ihre zahlreichen Gäste aus allen Bereichen der Unterhaltungsbranche.

Italo-Herzensbrecher Eros Ramazzotti macht den Anfang

Eingelullt in ein Friede-Freude-Birne-Helene-Marathonkonzept stolpert ein Show-Anhängsel nach dem anderen aus dem Backstagebereich auf die imposant befeuerte und benebelte Showbühne. Den Anfang macht Italo-Herzensbrecher Eros Ramazzotti, gefolgt von Kelly-Energiebündel Maite und "Despacito"-Hüftschwinger Luis Fonsi.

Gemeinsam mit Helene geben die Gäste Vollgas. Alle predigen die Liebe und klatschen wild im Rhythmus zu narkotisierenden Klängen aus der Eurodance-meets-Schlager-meets-Foxtrott-Pop-Hölle. Zwischen den durchweg gefeierten Vier-Akkorde-Sound-Glanztaten aus der Retorte wird natürlich auch immer wieder fleißig Sport getrieben. Natürlich ganz vorne mit dabei: Die Hauptprotagonistin des Abends.

Die gefühlt alle zehn Minuten in ein neues Outfit schlüpfende Helene Fischer macht vor - und alle anderen machen nach. Egal ob als Camouflage-Turnerin, im waghalsigen Cirque-du-Soleil-Modus oder als durchtrainierte Spieluhr-Ballerina: Die gute Helene hat alles drauf und steht bereits Sekunden nach jeder Darbietung wieder mit ruhigem Puls und ohne auch nur einer Schweißperle auf der gepuderten Stirn Gewehr bei Fuß.

Das Leben ist kein Kindergeburtstag

Gemeinsam mit ihrer Genre-Kollegin Michelle adelt Helene das Balladen-Schaffen von Peter Maffay ("So bist du"). Alle haben sich lieb und formen Herzen mit ihren Händen. Aber Helene weiß mittlerweile auch: Das Leben ist kein Kindergeburtstag. Scheinbar noch immer beeindruckt von einem Sommer im Sag-doch-auch-mal-was-Fokus outet sich die Sängerin als #wirsindmehr-Anhängerin und wünscht sich Toleranz und Liebe für alle. Applaus, Applaus! Da klatschen daheim sogar Fans der Toten Hosen anerkennend in die Hände.

Ebenfalls begeistert sind Matratzen-Akrobat Luca Hänni, Regenbogen DJane Kerstin Ott, die Comedy-Haudegen Martin Schneider und Olaf Schubert, sowie Streetmagic-Ikone Farid und Kiefer "Jack Bauer" Sutherland, der kurz vor dem Finale noch schnell sein ausgeprägtes Gespür für melancholische Country-Harmonien unter Beweis stellt.

Nach einem dreistündigen Hochglanz-Potpourri aus Fahrstuhl-Musik, "Supertalent"-Akrobatik und Ich-liebe-euch-alle-Daueransagen blinkt die imaginäre Aufnahmefähigkeitsanzeige vor der heimischen Mattscheibe bereits im dunkelroten Bereich. Aber für ein letztes "Highlight" ist noch Platz. Sekunden vor dem finalen Schuss aus der Konfettikanone haucht Zielgerade-Stargast Paola die folgenden Worte ins goldene Mikrofon: "Helene, du bist für mich der Fixstern am Show-Himmel". Amen? Amen! Nun ist aber gut. Wo ist die Fernbedienung?