In Australien gibt sich Cowboy Tom endlich einen Ruck. Bei Olivenbauer Karl-Heinz in Italien endet die Hofwoche mit gemischten Gefühlen. Neu mit an Bord: Jungbauer Werner aus Südafrika. Der gläubige Christ hatte noch nie eine Freundin. Findet Hofdame Leonie den Weg in sein Herz?

Es weht ein frischer Wind im internationalen "Bauer sucht Frau"-Universum. Während sich das Liebesabenteuer bei Cowboy Tom in Australien und bei Olivenbauer Karl-Heinz in Italien so langsam aber sicher dem Ende zuneigt, starten Winzer Ezequiel aus Argentinien, Pferdezüchter Johannes aus Österreich und Farmer Werner aus Südafrika erst so richtig durch. Bei Pferdeflüsterer Tom in Australien kommt man sich kurz vor dem Ziel endlich ein bisschen näher. Nach anstrengender Morgengymnastik und einer kurzen Fahrt im himmelblauen Oldtimer-Traktor parkt die Hand des kernigen Cowboys plötzlich auf Astrids Knie: "So langsam knistert es zwischen uns", freut sich die 55-jährige Hofdame.

Diesmal startet Jungbauer Werner aus Südafrika sein Liebesabenteuer. (Foto: RTL)

Auch bei Olivenbauer Karl-Heinz und der Schweizerin Claudia "passt eigentlich alles zusammen". Wären da nur nicht die Gefühle, die bei den beiden einfach nicht aufkochen wollen. "Irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen", resümiert Karl-Heinz mit traurigem Blick. "Aber dafür hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt", kontert Claudia mit einem zwinkernden Auge. Die Liebe kann nun mal nicht erzwungen werden. Entweder es passt, oder es passt nicht.

"Das ist wirklich sexy!"

Auf dem abenteuerlichen Hof von Winzer Ezequiel in Argentinien sind beide Hofdamen noch fest davon überzeugt, "dass es passen könnte". Auch Ezequiel ist hin und weg von seinem Besuch. Kaum steigen Lisa und Sybille aus dem Auto aus, fängt es auch schon an zu regnen: "Hier regnet es normalerweise höchstens einmal im Vierteljahr. Die deutschen Frauen haben das Glück mitgebracht!", jubelt der Winzer, der sich wenig später auch noch über bedruckte Weingläser und eine Tüte Gummibärchen freuen darf. Beim Wassergrabenbuddeln macht vor allem Lisa eine gute Figur. Trotz Hotpants und reichlich rund um die Nase haut sich die gelernte Frisörin mit der Hacke und dem Spaten voll rein: "Für dich mache ich mich gerne dreckig!", ruft Lisa ihrem Bauern zu. "Das ist wirklich sexy", freut sich Ezequiel.

Im schönen Niederösterreich legt Pferdewirt Johannes ein beachtliches Tempo vor. Nach dem sich Hofboy Jan schon nach dem ersten Kennenlernen wieder verabschieden durfte, steht am Ende von Tag eins bereits die zweite Entscheidung an. Diesmal trifft es den völlig überraschten Conner: "Ich bin schon arg enttäuscht", jammert der 24-Jährige. Für die beiden Glückspilze Flo und Florian steht ein bisschen Parcours-Spaß hoch zu Ross auf dem Programm: "Beim Reiten haben beide Männer eine super Figur gemacht!", grinst Hofherr Johannes.

Jungbauer Werner hatte noch nie eine Freundin

Für Jungbauer Werner in Südafrika stellt die "Bauer sucht Frau"-Liebesreise eine besondere Herausforderung dar. Der 27-jährige gläubige Christ hatte in seinem Leben noch nie eine Freundin. Mithilfe von Inka und Amor will Werner nun die große Liebe finden. Die 23-jährige Leonie ist die einzige Bewerberin für Werner. Das stört den jungen Bauern aber nicht weiter, ganz im Gegenteil: "Leonie macht auf mich einen sehr sympathischen Eindruck", gesteht er im Beisein seiner mindestens genauso aufgeregten Eltern.

Am Kap der Guten Hoffnung fühlt sich die neue Hofdame keineswegs fremd. Leonie hat bereits ein Jahr ihres Lebens in Durban verbracht: "Das passt doch super!", freut sich Werners Mama. Als dann auch noch Hofkuh "Hope" zur Begrüßung ein lautes "Muhhh!" von sich gibt und die extra für Leonie handgefertigte Holzbox für strahlende Augen sorgt ("Ich finde das toll, dass er sich mit dem Geschenk so viel Mühe gegeben hat"), zeigen alle Anwesenden in Südafrika mit allen verfügbaren Daumen nach oben.