Nach Ponyzüchterin Karin, Farmer Emil, Cowboy Tom und Hobby-Kleinviehzüchter Heiko steigt nun auch Olivenbauer Karl-Heinz ins große Liebesabenteuer mit ein. Damit am Ende auch die Richtige dabei ist, hat sich der Neuankömmling gleich ein magisches Damen-Viereck zur Begutachtung bestellt.

In Namibia, Österreich, Spanien und Australien sind die Hofwochen im vollen Gange. Überall keimt die Saat der Hoffnung. Auf dem Weg in Richtung Liebesglück am schnellsten unterwegs sind die beiden Turteltauben Katrin und Marc. Der Schweizer Tausendsassa macht es der vermeintlich etwas unterkühlten Österreicherin aber auch leicht. Egal welche handwerkliche Arbeit ansteht, der gelernte Hauswart ("Dafür muss man in der Schweiz eine richtige Ausbildung machen") kennt sich aus und hat für jedes Problem die richtige Lösung parat. Als Marc seine Hofherrin auch noch mit einem selbst angerichteten Käsefondue-Dinner überrascht, fehlen Katrin das erste Mal die Worte. Verträumte Blicke wandern von A nach B. Die Ponyzüchterin ist begeistert: "So kann es gerne weitergehen!", freut sich Katrin.

Hobbybauer Heiko hat sich endlich entschieden. (Foto: RTL)

Auf der Farm von Aussie-Cowboy Tom gibt es zum Frühstück einen kräftigenden Gemüse-Smoothie. "Ich will so lang wie möglich gesund und fit bleiben", verrät der 60-jährige Pferderancher. Für eine Spritztour in seinem Uralt-Jeep ("Das Auto habe ich in der Wüste gefunden und bis nach Hause gezerrt") muss der Farmer schließlich gut in Schuss sein. Über Stock und Stein brettern Tom, Astrid und Karin einmal um die Farm herum: "Das ging rauf und runter", stammelt Astrid noch ein bisschen benommen von der wilden Fahrt. Der taffe Tom kann aber auch problemlos auf sanft umschalten. Umgeben von seinen geliebten Pferden schmilzt der Cowboy nur allzu gerne dahin: "Meine Pferde sind meine große Liebe!", sagt Tom mit leuchtenden Augen. Ob eine der beiden Damen daran in den nächsten Tagen etwas ändern kann? Fakt ist: Astrid und Karin sind mehr als begeistert von ihrem Cowboy.

Emil und Susan gönnen sich eine Runde Poolspaß

"Bauer sucht Frau International" im TV "Bauer sucht Frau International" ist immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit.

Auch bei Gänsefreund Heiko auf La Palma und Farmer Emil in Namibia trägt Amors Vorarbeit so langsam aber sicher Früchte. Während der zweite Hofwochentag in Namibia damit endet, dass Emil und seine Bikini-Lady Susan im steinernen Rundschüsselpool die ersten tiefe Blicke austauschen, legt sich Heiko auf La Palma in puncto Balzzukunft endlich fest. Soll heißen: Abenteurer Basti muss seine Koffer packen und Grundsatzzweifler Basti ("Ich hatte vor der Entscheidung kein gutes Bauchgefühl") darf noch etwas länger bleiben.

Das emotionale Level der vier Kandidaten, die bereits knietief im rosaroten Liebesschlamm stecken, möchte auch Olivenbauer Karl-Heinz so schnell wie möglich erreichen. Der kernige Wald- und Wiesenfreund aus der italienischen Region Bagnoregio hat sich für seinen ganz persönlichen Liebespfad gleich vier Damen als mögliche Begleiterinnen ausgesucht - und die sind auch sofort hin und weg von ihrem Bauern.

"Ich könnte an die Decke springen!"

Der 66-jährige Kleinviehzüchter, der seit einem Unfall mit einer Beinprothese lebt, zieht die vier paarungsbereiten Damen vom ersten Moment an in seinen Bann. Egal ob Hauswirtschafterin Miriam, die daheim im Gospelchor trällernde Cornelia, die fesche Blondine Bettina oder die aus dem Emmental stammende Schweizerin Claudia: Alle Frauen haben ihr Koffer gepackt und sind bereit für eine hoffentlich lebensverändernde Hofwoche in Bella Italia.

Am Ende entscheidet sich Karl-Heinz für Claudia und die vor Freude im Dreieck springende Bettina: "Ich könnte an die Decke springen!", jubelt die Hamburgerin. Nun ist man also auch endlich im Amore-verwöhnten Italien im "Bauer sucht Frau"-Fieber.