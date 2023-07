Im paradiesischen Phuket breitet sich schlechte Laune aus. Die Bachelorette wünscht sich "weniger Männer" und mehr Zeit mit Sohnemann "Keksi". Die Erkenntnis, dass sich der zweite Wunsch nicht erfüllen lässt stürzt Jenny ins Tal der Tränen.

Nachdem der stets irgendwo aneckende Baro in der vergangenen Woche mal so richtig auf den Tisch gehauen hat, kommt ein Gruppendate mit Action-Zusatz gerade richtig. An einer Strandbar bieten zwei thailändische Haudrauf-Profis einen kernigen Nahkampf-Crashkurs an. Es dauert auch nicht lange, da macht nicht nur Jenny große Augen. Angefeuert von der testosterongeschwängerten Meute spielen Baro und Yannick eine schweißgebadete Runde King Kong gegen Godzilla. Die Bachelorette ist sichtlich angetan vom urigen Show-Gekloppe. Eine finale Fessel- und Befreiungsszene beschert dem ebenfalls im Kampfmodus umherspringenden Jesaia sogar einen "Filmkuss" mit der Rosenherrin.

Beim Einzaldate mit Pedro fliegen keine Funken. (Foto: RTL)

Die schwitzende Menge staunt nicht schlecht. Auch der vermeintlich formatfremde Barkeeper hat so langsam aber sicher genug gesehen. Wie von der Tarantel gestochen stürmt er mitten ins Geschehen, haut zweimal kurz um sich und stellt sich dann wie folgt vor: "Hi, ich bin Markus - der Neue!" Peng! Nach Troubadour Kinan fällt mit Schauspieler Markus nun schon der zweite Neuzugang mit der Tür ins Haus. Der extra aus Los Angeles eingeflogene Hollywood-Beau muss sich aber erst einmal hinten anstellen. Ganz vorne in der Reihe der Begierde stehen andere Kandidaten. Ihre Namen: Fynn und Pedro.

"Glaubst du an die wahre Liebe?"

Jenny möchte den beiden braungebrannten Schönlingen zu Beginn der zweiten Woche etwas mehr Kennenlernzeit geben. Bei einem romantischen Dinner-Date mit anschließendem Pool-Spaß stellt Fynn die Frage aller Fragen: "Glaubst du an die wahre Liebe?", will der "Love Island"-Finalist von 2021 wissen. Die Antwort von Jenny fällt eher kryptisch aus. Der 25-jährige Fynn macht einen ganz netten Eindruck. So richtig funken will es aber noch nicht. Für Modellathlet Pedro läuft es noch schlechter. Der bei der Bachelorette aufgrund seines Aussehens zunächst ganz oben auf der Favoriten-Liste stehende Hamburger mit brasilianischen Wurzeln stottert und stammelt sich beim Heli-Date von Minute zu Minute mehr ins Abseits. "Da habe ich viel mehr erwartet", resümiert die Bachelorette enttäuscht.

Die Bachelorette muss sich mal wieder entscheiden. (Foto: RTL)

Die laue Brise der Ernüchterung verwandelt sich irgendwann in einen Sturm und endet schließlich mit einer in Tränen aufgelösten Hauptdarstellerin, die einsam und allein in ihrem Villagarten sitzend ins Leere blickt. Aber wie konnte es so weit kommen? Nun, nach den beiden Date-Luftpumpen Fynn und Pedro schießen auch noch ein paar andere Kandidaten am Format-Ziel vorbei. So fordert Kinan beispielsweise "mehr Aufmerksamkeit" - und das ziemlich vehement und nicht sonderlich charmant.

Kein Funkenflug in Sicht

"Die Bachelorette" bei RTL "Die Bachelorette" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL und ist auf RTL+ abrufbar. Dort gibt es die neueste Folge immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung.

Fuhrparkmanager Kaan verwirrt die Bachelorette mit sonderbaren Zukunftsvisionen ("Ich war noch nie verliebt, jetzt will ich mich aber verlieben!"). Kollege Adrian ist noch weit weg von intensiven Gefühlen. Der Aachener Spaßvogel fühlt sich ein bisschen "überfordert von der Gesamtsituation". Auch Enfant terrible Baro zuckt mit den Schultern: "Aktuell funkt es bei mir so gar nicht", grummelt der einsame Bär in der Runde.

Neben all den negativen Gefühlsschwingungen vermisst Jenny auch ihren Sohnemann. So kommt eins zum anderen. Mit den Jungs hakt es irgendwie noch und "Keksi" ist zu oft von Mama getrennt. Am Abend sitzt man dann einsam und traurig im Villagarten und lässt den Gefühlen freien Lauf. Die Bachelorette heult Rotz und Wasser. "Ich fühle mich gerade gar nicht wie eine Mama", schluchzt Jenny. Und: "Ich bin auch echt froh, wenn es weniger Männer werden!"

Baro und Kinan gehen leer aus

Für Letzteres nimmt die Bachelorette kurz darauf einen Bund Rosen in die Hand, wohl wissend, dass sich zwei Kandidaten gleich von ihrem Liebestraum verabschieden müssen. Diese hören auf die Namen Baro und Kinan. Zwar ein wenig gefrustet, aber doch erhobenen Hauptes, ziehen die beiden Wochen-Loser von Dannen und winken zum Abschied noch einmal kurz in Richtung Rosenkader. Dort hält sich die Anteilnahme doch sichtlich in Grenzen. Verwunderlich ist das nicht.