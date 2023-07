Zehn Jahre "Bachelorette"! Am schönen Strand von Phuket sucht die neue Rosenherrin die große Liebe. Wer von den 18 auserwählten Single-Buben hält am Ende das letzte Blümchen in den Händen? Beim ersten Kennenlernen drängen schon einige Exemplare ins Rampenlicht.

Die Jubi-Bachelorette Jennifer Saro fühlt sich "sehr geehrt". Kein Wunder, schließlich ist die Berliner Influencerin nicht nur die brünette Kirsche auf der Formatfeier-Torte, sondern auch die erste Rosenlady mit Kind im Gepäck. "Ich bin keine Bachelorette, wie es die anderen waren. Ich will Action, Spaß, Romantik - einfach alles!", so die 27-jährige Auserwählte.

Action und ganz viel Spaß stehen natürlich auch bei den 18 angereisten Single-Boys ganz oben auf der Liste. Während sich die Bachelorette in ihrer feudalen Phuket-Residenz in Schale wirft, legen die Muskelberge aus der Traumprinz-Schublade mit wackeligen Nussschalen am Strand von Thailand an. Bangemachen gilt aber nicht. Wer die letzte Rose und die große Liebe im Fokus hat, der darf weder vor einer abenteuerlichen Anreise, noch vor 17 kampfbereiten Konkurrenten zurückschrecken.

"Ich kann mich in acht Sekunden verlieben"

Apropos Mitstreiter: Account Manager und Zahnweiß-Model Oliver spricht gleich Klartext: "Für mich gibt es keine Konkurrenz", so der Berliner. Noch ohne Kenntnisse vom äußeren Erscheinungsbild der Hauptdarstellerin, plustern sich alle Single-Boys ordentlich auf und präsentieren sich von ihrer vermeintlichen Schokoladenseite. So verspricht beispielsweise Vollbartträger David: "Ich kann mich in acht Sekunden verlieben!". Muttersöhnchen Adrian ("Meine Mutter bedeutet mir alles!") hat richtig "Bock zu kuscheln". Und Mucki-Hanseat Oguzhan ist "laut, witzig und verrückt" und will unter keinen Umständen "mit leeren Händen nach Hause fahren".

Die Bachelorette ist heiß begehrt. Jenny ist die Nadel im Boy-Haufen. Ob aber wirklich der Mann fürs Leben dabei ist? Sollte einer am Start sein, der wie "der Gärtner von "Desperate Housewives" aussieht", dann hat dieser Kandidat schon mal ganz gute Karten. Blickt man in die Reihen derer, die sich kurz vor dem ersten Kennenlernen auf dem roten Teppich in schnieke Garderobe schmeißen, dann würden wohl nahezu alle eine gute Figur als Palast-Gärtner abgeben. Jenny will aber nicht alle, sondern nur den einen.

Ein Langweiler aus Langweiler?

"Die Bachelorette" bei RTL "Die Bachelorette" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL und ist auf RTL+ abrufbar. Dort gibt es die neueste Folge immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung.

Der blonde Alex darf dann als erster "Hallo!" sagen. Der 27-jährige Koch fährt ganz selbstbewusst mit dem Motorrad vor und sammelt so schon mal ein paar Bonuspunkte bei der Bachelorette. Auch der sich spätestens seit seiner Haartransplantation unwiderstehlich findende André weiß, dass der erste Eindruck zählt. Mit zwei Gläsern und einer Flasche Wein im Gepäck trifft er bei Jenny voll ins Schwarze. Wer fällt noch aus dem Rahmen? Selke-Double und Ex-"Love Island"-Kandidat Fynn torkelt "total nervös" über den roten Teppich. David hofft, dass sein Heimatort (Langweiler) kein "schlechtes Omen" ist. Modedesigner Jesper imponiert mit einem halbseitig armfreien Oberteil - und Alphatier Pedro beeindruckt nicht nur mit einem imposanten Sixpack, sondern auch mit ungewöhnlichen Hobbys ("Ich spiele gerne Schach und höre Musik von Bach").

Bei so viel Input ist es schwer den Überblick zu behalten. Gut, dass Kaufmann Baro mit seinen Grizzly-Maßen nicht zu übersehen ist, sonst wäre die Quasselstrippe mit georgischen Wurzeln doch glatt in der Masse untergegangen. Während der obligatorischen Speed-Dating-Runde vor der ersten Entscheidung erntet Bora aber schon die ersten bösen Blicke: "Der drängelt sich viel zu sehr in den Vordergrund", hört man die Konkurrenz hinter vorgehaltener Hand meckern.

Die Kandidaten Jesper und Adrian lassen schon bei der Ankunft die Korken knallen. (Foto: RTL)

Der erste Stierkampf bleibt den Zuschauern aber (noch) erspart. Kurz vor der Rosenvergabe beruhigen sich die leicht erhitzten Gemüter wieder. Oguzhan drängt sich nochmal kurz ins Rampenlicht ("Ich glaube, ich kenne Jenny von Tinder"). Das war's dann aber auch schon. Nach einem feschen Tanzspaß zu eingespielter Charts-Mukke verteilt die Bachelorette auch schon ihre ersten Rosen. Für die eher unscheinbaren Tim und Thomas endet das Liebesabenteuer bereits nach dem ersten Abend. Tja, that's the game. Wer nicht auffällt, der schafft's auch nicht auf Wolke sieben. Alle anderen dürfen sich mit einer Rose in der Hand auf die erste Date-Woche freuen. Wir natürlich auch.