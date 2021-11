Nach dem rauschenden Scheunenfest starten die ersten Kandidaten in ihre Hofwochen. Dabei kommt es auch zu den ersten tierischen Begegnungen. Während zwei süße Huftiere die Frauenherzen im Sturm erobern, sorgen zwei struppige Kläffer für erste Seufzer unter dem Hofdach.

Auf der Kuppelwiese von Format-Chefin Inka Bause geht es zu wie in einem rosafarbenen Wimmelbuch für liebestolle Teenie-Herzen. Kaum schallt das traditionelle "O'zapft is!"- über das Scheunenfest-Dach bis ins ländliche Nirgendwo, stürzen sich balzbereite Männlein und Weiblein in die Schlacht der Liebe.

Wer sich all die vielen Namen nicht sofort merken kann, der tappt im Labyrinth der Liebessuchenden schnell im Dunkeln. Aber egal, mit viel Bier, einem satten Spanferkelschmaus und Musik aus dem Schlagerpop-Olymp geht es in die Vollen. Zu den Klängen von DJ Ötzis neuer Single werden die finalen Hofwochen-Entscheidungen getroffen.

Gefühle lassen sich nicht erzwingen

Mike verteilt einen unerwarteten Übernacht-Korb. (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Während ein schneeweißer Topflappen den Foxtrott-Takt vorgibt, verteilt Inga Bause schon mal die ersten imaginären Tickets in Richtung Liebesglück. Aber nicht überall überleben Freude und Glück die Nacht. Noch ehe alle Frühstückseier im naheliegenden Hotel verspeist sind, zieht Kuh- und Schweinehalter Mike die Liebesreißleine. Das abrupte Schlussmachen treibt der armen Sandra verständlicherweise viele Tränen in die Augen. Aber Gefühle lassen sich nun mal nicht erzwingen.

Das weiß auch Imker Hubert, der seine auserwählte Andrea mit selbstgepflückten Blümchen begrüßt. Zum Start der Hofwoche im schönen Oberbayern stößt man mit zuckersüßem Honigwein an. "Das fühlt sich alles schon mal sehr gut an", freut sich Sachbearbeiterin Andrea.

Lara punktet mit Pony "Conny" und Fohlen "Rosi"

Gut fühlt sich auch Ackerbauer Peter, der seine Kerstin mit einem schnieken Oldtimer-Traktor abholt. Nicht einmal ein heftiger Regenguss kann den beiden Turteltauben die Stimmung vermiesen. Ebenfalls bester Laune sind Pferdewirtin Lara und Format-Hottie Björn. Während die einzige Bäuerin der Staffel mit der Mitnahme von Pony "Conny" und Fohlen "Rosi" bei ihren Pferde liebenden Hofdamen Melanie und Franzi voll ins Schwarze trifft, setzt Björn bei seinem Abholtermin alles auf die Mini-Tourbus-Karte - ebenfalls mit Erfolg.

Rinderhalter Torsten hat's nicht so mit Hunden ... (Foto: RTL/Stefan Gregorowius)

Björns quirlige Hofdamen sind bereits "richtig dicke miteinander", was den Start in das große Westerwald-Liebesabenteuer für alle immens erleichtert. Beim ersten Brunch-Treffen mit Björns Papa Werner und Mama Beate gackern und quieken die beiden Ladys freudestrahlend um die Wette. Da macht nicht nur Björns Mutter große Augen: "Die sind super. Ich wüsste nicht, für welche ich mich entscheiden sollte", gesteht Mama Beate mit einem Grinsen im Gesicht. Papa Werner ist ebenfalls begeistert, und so steht einem ersten Abend voller Kennenlernfreude und abschließendem Akustikgitarren-Klingklang nichts mehr im Wege.

Torsten wird auf die Hundeprobe gestellt

Der Einzige, der zu Beginn des 17. Kuppelabenteuers unter der Regie von Inka Bause noch etwas knauserig über Wiese und Koppel spaziert, ist Rinderhalter Torsten. Der knuffige Landwirt aus Ostwestfalen hat aber weniger mit seiner auserwählten Karin zu kämpfen, als mehr mit der Tatsache, dass die Hessin noch zwei fellige Begleiter mit am Start hat. "Dusty" und "Timi", so die Namen der beiden knöchelhohen Hinterherlauf-Wau-Waus passen so gar nicht in das Zweisamkeitsweltbild von Torsten.

"Da muss ich mich ganz schön zusammenreißen", knirscht der blonde Hüne mit der emotionalen Vier-Pfoten-Allergie. Frührentnerin Karin hingegen ist erst einmal Feuer und Flamme: "Ich fühle mich wohl, die beiden Hunde fühlen sich wohl, alles super!", jubelt die gelernte Lebensmittelverkäuferin. Die erste Freude ist noch kein Atemzug alt, da schlägt man im Hintergrund bereits die Hände vors Gesicht. Sind die beiden struppigen Kläffer gerade tatsächlich über die frisch bezogenen Betten spaziert? Eieiei ...

