Intensive Umarmungen und leidenschaftliche Küsse: Nach einer turbulenten Zeit in Mexiko machen sich die Dreamdates-Kandidatinnen ein paar schöne Zweisamkeitsstunden in Rio de Janeiro. Zwischen Copacabana und Favela-Bolzplatz geht es heiß her.

Jetty, Chiara, Angelina und Lisa: Von einst 23 paarungsbereiten Damen sind nur noch vier übrig. Die mit Spannung erwarteten Dreamdates sollen nun dafür sorgen, dass der Bachelor am Ende der erlebnisreichen Mittel- und Südamerika-Tour endlich weiß, mit welchem Trio er in die Zielgerade einbiegen will. Im pulsierenden Rio de Janeiro, dort wo Fußballträume, Gang-Chaos und Sommerurlaub-Vibes unterm Zuckerhut aufeinanderprallen wie Mittelstürmer und Innenverteidiger in einem WM-Finale, will der Bachelor die vorletzte Auslese vor dem großen Staffel-Finale treffen.

Über den Dächern von Rio de Janeiro geht es heiß her. (Foto: RTL)

Nach einem kurzen Gruppendate über den Dächern von Rio darf sich die stets gut gelaunte Angelina als erste Dreamdates-Kandidatin auf ungestörte Stunden der Zweisamkeit freuen. Gemeinsam mit David tuckert die 28-jährige Brünette aufs Meer hinaus und genießt ganz viel Perlwein, noch mehr Umarmungen und nicht enden wollenden Knutschspaß. "Bei dir kann ich mich so richtig fallenlassen", flüstert Angelina David ins Ohr. Der Bachelor fühlt ähnlich und muss sich nach einem romantischen Wiesen-Picknick eingestehen, dass er gefühlstechnisch schon weiter ist, als zuvor gedacht hat: "Da sind ganz viele Emotionen und Gefühle. Ich glaube, dass ich schon leicht verknallt bin", strahlt der Bachelor beim Abschied.

Bachelor mit rosaroter Brille

Bei Chiara hatte David in den vergangenen Wochen auch "ein ziemlich gutes Gefühl." Dann kam aber Rebecca auf den Bachelor zu und säuselte den folgenschweren Satz: "Ich glaube, dass Chiara nicht wegen dir, sondern nur wegen dem Format hier ist." Seitdem rumort es im Kopf von David. Nach einer rasanten Sightseeing-Fahrt in einer der ältesten Straßenbahnen der Welt ergreift der Bachelor die Initiative und konfrontiert die sichtlich verdutzte Chiara mit den im Raum stehenden Vorwürfen: "Solche Lügen zu verbreiten ist ganz schwach. Ich bin in erster Linie wegen David hier", verteidigt sich die 26-jährige Münchnerin. David hat die rosarote Brille auf und legt die zarten Zweifel endgültig zu den Akten.

"Der Bachelor" im TV "Der Bachelor" ist immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.

Beim dritten Dreamdate kommt die eigentlich eher zurückhaltende Jetty immer mehr aus sich heraus. Tiefen Gesprächen über Kinderwunsch, Vertrauen und Loyalität folgt ein leidenschaftliches Kuss-Szenario, das irgendwie nicht enden will. Nur schwer können sich der Bachelor und die strahlende Blondine trennen: "Ich fühle mich total geborgen bei ihm", jauchzt Jetty.

Das finale Dreamdate gehört Lisa. Die Potsdamerin mit den endlos langen Haaren darf mit ihrem Traumprinzen in einem Helikopter in Richtung Wolke sieben fliegen. David nutzt die Chance in trauter Zweisamkeit und teilt sich mit Lisa, die beim ersten Kennenlernen überreichte Tafel Schokolade: "Dass er die mit dabei hatte, fand ich richtig cute!", freut sich Lisa. Der weitere Verlauf des Tages sorgt dafür, dass sich die abenteuerlustige 32-Jährige immer wohler an der Seite des Bachelors fühlt. Auch in dieser Zweier-Konstellation übernimmt die Gier nach Leidenschaft und wilden Küssen irgendwann das Kommando: "Ich bin ein bisschen verschossen!", resümiert der Bachelor.

Gefühle für vier Frauen

Die unerwartete Ansammlung von frohlockenden Gefühlen verheißt aber nicht nur Gutes: "Ich habe jetzt vier Frauen, für die ich etwas empfinde", grummelt David mit nachdenklichem Blick. Wohlwissend, dass er für die bevorstehenden Homedates nur drei Ladys auswählen darf, verfällt der Bachelor kurzzeitig in eine emotionale Schockstarre ("Ich weiß nicht weiter!"). Pünktlich zur Nacht der Rosen haben Kopf, Bauch und Herz aber wieder zueinander gefunden. Der Bachelor hat eine Entscheidung getroffen und diese entpuppt sich für all jene als schallende Ohrfeige, die der lieben Jetty die letzten Wochen die Daumen gedrückt haben.

Die Blondine mit der nachdenklichen Attitüde bekommt als einzige Homedate-Kandidatin keine Rose überreicht. Sauer ist sie deswegen aber nicht: "Wenn er für andere Frauen mehr empfindet, dann ist das völlig ok", verabschiedet sich Jetty mit erhobenem Haupt. Von den anderen drei Ladys gibt es zum Abschied noch ein paar Handküsse. Dann prosten sich Chiara, Angelina, Lisa und David noch ein letztes Mal zu. Nächster Halt: Deutschland. Zurück in der Heimat warten die Homedates auf die Mädels.