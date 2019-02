Wieder was gelernt - die Woche

Wieder was gelernt - die Woche Babypulver-Mafia, Grundrente, Nord Stream 2

Dreimal die Woche etwas schlauer werden, das ist der "Wieder was gelernt"-Podcast. In dieser Woche haben wir uns mit der Babymilchpulver-Mafia beschäftigt, die deutsche Drogerien ausräumt. Wir haben über die Grundrente gesprochen und über die Frage, ob wir uns den gut gemeinten Plan von Bundesarbeitsminister Heil leisten können oder, ob wir damit neuen Ungerechtigkeiten schaffen. Außerdem war Nord Stream 2 Thema bei uns und damit das Für und Wider der neuen Erdgas-Pipeline.

Babymilchpulver-Mafia

Diebesbanden steigen in deutsche Drogerien ein und stehlen Babymilchpulver "Made in Germany". Es handelt sich um ein millionenschweres Geschäft, denn in China ist der Muttermilchersatz heiß begehrt - heimisches Pulver hat dort einen tödlichen Ruf.

Grundrente

Es ist klar, dass wir Altersarmut verhindern müssen, aber ist die Grundrente der richtige Schritt? Gegner warnen vor neuen Ungerechtigkeiten und einem Milliardenloch im Haushalt. Rentenexperte und Buchautor Holger Balodis hält dagegen.

Nord Stream 2

In der Ostsee werden momentan die Rohre für die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland verlegt. Ein zu teures und unnötiges Projekt, findet Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie kann sich bessere Alternativen vorstellen.

