Noch unter dem letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. wurde Josefine Ollmann im Jahr 1908 geboren. Nun ist die bisher älteste Frau Deutschlands gestorben. Sie wurde 113 Jahre alt. Die neue Rekordhalterin ist nur unwesentlich jünger.

Sie war bisher der älteste Mensch Deutschlands: Josefine Ollmann ist im Alter von 113 Jahre gestorben, wie die "Bild"-Zeitung unter Verweis auf Familienmitglieder berichtet. Sie starb demnach am 16. Juli in einem Altersheim in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Die Beerdigung habe im engsten Familienkreis stattgefunden. Ollmann war am 11. November 1908 in München geboren worden.

"Sie hat schon viel erlebt in ihrem Leben", wird eine Angehöriger zitiert. Geboren im Deutschen Kaiserreich unter dem letzten deutschen Kaiser Wilhelm II., erlebte sie zwei Weltkriege und zahlreiche politische Umbrüche mit. Ihren Hochschul-Abschluss machte sie laut dem Bericht als Jahrgangsbeste in Wittenberg, zudem ein Ausbildung zur Laborassistentin. Im Jahr 1939 heiratete Ollmann. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog sie mit ihren zwei Kindern, ihr Mann war 1952 verstorben, nach Kellinghusen in Schleswig-Holstein. Dort lebte sie, bis sie 107 Jahre alt wurde. Dann siedelte sie ins Altenheim um.

Das Geheimnis ihres hohen Alters? "Sie hat immer positiv gedacht, war eigentlich nie krank, nahm Ginseng und Steinmehl aus Österreich und spielte Bridge", so ein Angehöriger.

Menschen, die über 110 Jahre alt werden, nennt man im Englischen Supercentenarians. Ihre Gesamtzahl weltweit wird laut der Gerontology Research Group auf 300 bis 450 geschätzt. In Deutschland zählt nun Anna Cernohorsky aus Bautzen als ältester Mensch Deutschlands. Sie ist 112 Jahre alt. Der bisher älteste Mensch, dessen Lebensdaten bestätigt wurden, war die Französin Jeanne Calment. Sie starb 1997 im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen.