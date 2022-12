Am ersten Weihnachtsfeiertag wird in Mecklenburg-Vorpommern eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Nun meldet sich bei der Polizei eine 21-Jährige und gibt an, in den Unfall verwickelt gewesen zu sein. Spuren am Wagen der Frau passen laut Polizei mit dem Unfallhergang zusammen.

Nach dem tödlichen Autounfall in Mecklenburg-Vorpommern hat sich eine Autofahrerin der Polizei gestellt. Wie die Polizei in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in der Nacht berichtete, meldete sich die 21-Jährige am Montagabend im Polizeihauptrevier in Neubrandenburg und gab an, an dem Unfall am späten Abend des ersten Weihnachtstages in dem Ort Malchin beteiligt gewesen zu sein, bei dem eine 23-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen war.

Nach Polizeiangaben sagte die Frau aus, sie sei mit dem Auto Richtung Rostock unterwegs gewesen und habe in Malchin einen Knall an ihrem Fahrzeug wahrgenommen, den sie aber nicht mit einem Verkehrsunfall in Verbindung gebracht habe. Erst durch Medienberichte sei sie auf den Unfall aufmerksam geworden. Der Wagen der Frau wurde sichergestellt. Starke Beschädigungen und Spuren passen laut Polizei mit dem Unfallgeschehen in Malchin zusammen.

Das Opfer war laut Polizeiangaben am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages zu Fuß unterwegs, als es zwischen 22.30 und 23.15 Uhr auf der Stavenhagener Straße auf Höhe der Hausnummer 31 angefahren wurde. Dabei wurde die junge Frau so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen erlag. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, war die 23-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern zuvor zu Besuch bei ihren Eltern gewesen und wollte zu einer nahe gelegenen Diskothek laufen. Erst Stunden später wurde die Frau von Passanten gefunden. Laut Polizei muss das Unfallfahrzeug Beschädigungen im Frontbereich, am Scheinwerfer oder Kennzeichenschild haben, hieß es in einer Mitteilung.