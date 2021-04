In Taiwan entgleist ein Zug mit 350 Menschen an Bord bei einer Tunneldurchfahrt im Osten des Landes. Mindestens 36 von ihnen sterben, Dutzende werden verletzt. Noch immer sind viele Passagiere in den Waggons eingesperrt.

Bei einem Zugunglück in Taiwan sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte haben bisher 36 leblose Passagiere entdeckt, wie die Bahnpolizei mitteilte. 72 Menschen seien noch in dem Zug eingesperrt. 61 weitere Insassen seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Waggons des Zuges wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. (Foto: VIA REUTERS)

Der Zug mit acht Wagen und mehr als 350 Passagieren an Bord war nach Angaben der Feuerwehr offenbar bei der Durchfahrt durch einen Tunnel entgleist. Dies erschwert laut Einsatzkräften die Rettungsarbeiten. Kurz davor sei ein Baustellenfahrzeug einen Hang hinabgestürzt und habe den Zug getroffen. Fotos und Videos in taiwanischen Medien zeigten einen Teil des Zuges, der von der Tunnelwand zerdrückt schien. Vor dem Tunnel reihten sich mehrere entgleiste Wagen.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen versetzte die Krankenhäuser in Alarmbereitschaft. Es habe höchste Priorität, die Menschen aus dem Zugwrack zu befreien, erklärte sie.

Der Unfall ereignete sich nahe der Küstenstadt Hualien im Osten des Landes. Nach Angaben des zentralen Notfall-Einsatzzentrums versuchten die Rettungskräfte zu vier Waggons im Tunnel vorzudringen, die beschädigt und nur schwer zugänglich sind. Der Zug war von der Hauptstadt Taipeh nach Taitung im Südosten Taiwans unterwegs.