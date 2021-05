Nach der Nominierung des CDU-Vorsitzenden Laschet zum Kanzlerkandidaten ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt der erste und einzige Stimmungstest. Doch auch für CDU-Ministerpräsident Haseloff ist der Tag eine Herausforderung: Er bangt um seine Wiederwahl.

Es ist der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September: Am 6. Juni wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Nach jüngsten Umfragen hat CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff gute Chancen auf eine Wiederwahl. Der schärfste Herausforderer beim Rennen um Platz eins war zuletzt die AfD.

Wie heikel die politische Lage im Landtag in Magdeburg ist, zeigte sich bereits bei der Wahl vor fünf Jahren: Damals war es nur mit dem ungewöhnlichen Bündnis aus CDU, SPD und Grüne, Deutschlands erster "Kenia-Koalition", möglich gewesen, überhaupt eine Koalition ohne die AfD und die Linken zu bilden.

Da es in der CDU Sachsen-Anhalts immer wieder Versuche gab, die Abgrenzung zur AfD aufzuweichen, entließ Haseloff vor wenigen Monaten Innenminister Holger Stahlknecht, der nach Lockerungsübungen Richtung AfD auch als CDU-Landeschef abtreten musste. Die AfD ist und bleibt für Haseloff eine rote Linie. Eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ist für den Ministerpräsidenten undenkbar.

Beherrschendes Wahlkampf-Thema in Sachsen-Anhalt war Corona. Allerdings bestand auch die Sorge, dass die neuen verschärften Klimaschutzbeschlüsse, für die sich Union und SPD gerade erst gefeiert haben, Konsequenzen für die Wahl haben könnten: Das ostdeutsche Bundesland ist Braunkohle-Land. "Die Angst ist groß, dass eine Debatte über ein Vorziehen des Kohleausstiegs der AfD Wähler in die Hände treiben könnte", hieß es in Unionskreisen in Sachsen-Anhalt.

Deshalb versuchten CDU und SPD, möglichen Versuchen von Rechtsaußen oder Linksaußen zuvorzukommen, Ängste vor Arbeitsplatzverlusten für sich zu nutzen - auch wenn konkret gar keine Schließungen beim Kohleabbau oder von Kraftwerken anstehen. "Wir haben klar festgelegt: Kohleausstieg 2038", sagte etwa Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Sven Schulze. Er verwies darauf, dass am Braunkohleabbau im Süden des Landes viele Arbeitsplätze hingen. Im Wahlkampf merke er, dass den Menschen vor allem Verlässlichkeit der Politik wichtig sei.

Genau diesen Punkt betonte auch die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Katja Pähle: "Der Strukturwandel braucht Verlässlichkeit und Planbarkeit. Deshalb: Am gesetzlich verankerten Kohleausstieg wird nicht gerüttelt", sagte sie.

Einer ARD-Umfrage zufolge waren anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 51 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden. Das sind fünf Punkte mehr als Mitte April. Mit 66 Prozent halten zwei Drittel Haseloff für einen guten Ministerpräsidenten. 1249 Wahlberechtigte waren im Auftrag der ARD-"Tagesthemen" vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap befragt worden.

Gewinnt die CDU die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wäre es für Haseloff die dritte Amtszeit als Ministerpräsident. Außenseiterchancen auf einen Einzug in den Landtag werden diesmal den Freien Wählern mit Spitzenkandidatin Andrea Menke eingeräumt. Knapp 1,8 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 61,1 Prozent.