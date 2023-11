Zu Beginn eines denkbar schwierigen Gipfeltreffens mit den 16 Ministerpräsidenten kann Bundeskanzler Scholz einen ersten Erfolg vermelden: Sein Beschleunigungspakt geht durch, viele Vorschriften zum Bau von Häusern und Infrastrukturprojekten werden geschliffen. Auch beim Deutschland-Ticket geht es voran.

Bund und Länder wollen mehr Tempo in Planungs- und Genehmigungsverfahren bringen, damit Windräder, Stromtrassen, Bahnstrecken und Wohnungen schneller gebaut werden können. Dafür einigten sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz am Abend in Berlin auf einen Beschleunigungspakt. Es gehe darum, "dass nicht noch ein Politiker sagt, alles soll schneller werden, sondern dass es tatsächlich passiert", sagte Scholz. In den letzten Jahrzehnten hätten Bund und Länder "mit großer Liebe und Zuneigung" immer mehr Vorschriften erfunden. Diese sollten nun vereinfacht werden.

Das Paket umfasse dazu an die hundert Einzelregelungen, unter anderem zu Autobahnen und Zugtrassen, zum Bau von Wohnungen, dem Ausbau von Dachgeschossen und dem Aufstellen von Mobilfunkmasten. Weitere Vereinfachungen etwa im Gesundheitswesen und der Wasserstoffindustrie sollten folgen, kündigte Scholz an. Der hessische Regierungschef Boris Rhein betonte: "Ich freue mich sehr darüber, dass wir einig sind als Bund und Länder, und das ist im Föderalismus eben wichtig." Unter anderem beim Thema Bauen werde vieles erleichtert, sagte der CDU-Politiker. Einmal erteilte Typengenehmigungen für serielles Bauen sollten etwa bundesweit gelten. Der Um- und Ausbau von Wohnungen werde nicht mehr an Auto-Stellplätzen scheitern. Ein Windrad könne ohne Genehmigung an der gleichen Stelle durch ein anderes ersetzt werden.

Länder wollen Deutschland-Ticket fortführen

Bei anderen wichtigen Themen sind Länderchefs und Kanzler indes noch ungeeint. Unterschiedliche Positionen der Bundesländer in der Migrationspolitik verzögerten die Konferenz auf den frühen Abend. Zu klären ist zudem die Zukunft des Deutschlandtickets. Die Länder bekannten sich in einem gemeinsamen Papier zu einer Fortsetzung des Angebots und unterbreiteten dem Bund einen Lösungsvorschlag für 2024. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil sagte, dass nach Vorstellung der Länder - wenn der Bund mitmache - in diesem Jahr nicht verbrauchte Mittel übertragen werden könnten.

Dies schaffe die Grundlage, dass das Ticket auch im nächsten Jahr weitergehen könne. "Ob und in welcher Form das Auswirkungen auf die Preisgestaltung haben wird, das müssen uns die Verkehrsminister sagen", sagte der SPD-Politiker weiter. Das Ticket sei ein Erfolgsmodell, und man wolle es weiterführen, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein. "Aber wir müssen jetzt ein Zeichen setzen gegenüber den Verkehrsverbünden." Nach einer Verabredung von Ende 2022 schießen Bund und Länder 2023 und 2024 je 1,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei den Verkehrsunternehmen durch das günstige Ticket zu.

Weg für Dauerfinanzierung finden

Wie für das Einführungsjahr 2023 vereinbart, hatten die Länder zuletzt auch für 2024 eine Bundes-Zusage gefordert, mögliche Mehrkosten zur Hälfte zu tragen. Dies fand sich in einem vorläufigen Ergebnisprotokoll der Ministerpräsidenten vom Abend jedoch nicht. Laut Papier wollten die Länder dem Bund nun als gemeinsamen Beschluss empfehlen, dass die Verkehrsminister beauftragt werden, "rechtzeitig ein Konzept zur Durchführung des Deutschlandtickets ab dem Jahre 2024 zu erarbeiten. Damit kann eine weitere Nachschusspflicht durch Bund und Länder im Jahr 2024 ausgeschlossen werden".

Laut einer Prognose des Verbands der Verkehrsunternehmen dürften die Verluste für die Branche 2023 wegen des Ticketstarts erst im Mai bei 2,3 Milliarden Euro liegen, für das volle Jahr 2024 dann bei 4,1 Milliarden Euro. Bei zwei Mal drei Milliarden Euro öffentlicher Zuschüsse für 2023 und 2024 ergäbe sich unter dem Strich also eine Finanzlücke von 400 Millionen Euro. Verkehrsminister Volker Wissing machte mehrmals deutlich, dass es vorerst noch keine genauen Berechnungen von Mehrkosten gebe. Der FDP-Politiker sieht derzeit keine Grundlage für Zuschüsse über die bereits zugesagten Mittel hinaus.

Die vom Bund jährlich zugesagten 1,5 Milliarden Euro sind auch schon für 2025 festgelegt. Am Montag schlugen die Länder vor, sich zusammen mit dem Bund "im Jahr 2024 rechtzeitig über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets und einen Mechanismus zur Fortschreibung des Ticketpreises" zu verständigen.