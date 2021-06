Der Höhenflug der Grünen scheint auch in der Hauptstadt vorbei. Rund drei Monate vor der Parlamentswahl trennt sie nur noch ein Punkt von der CDU. Nicht von der Stelle kommt die SPD. Die Koalition könnte unter geänderten Vorzeichen aber weitermachen.

Gut drei Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bleiben die Grünen stärkste Kraft. Sie liegen aber nur knapp vor der CDU. Würde an diesem Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt, kämen die Christdemokraten auf 21 Prozent, die Grünen auf 22. Das geht aus dem "BerlinTrend" hervor, einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des RBB- und der "Berliner Morgenpost".

Im Vergleich zur vorherigen Befragung im April erhalten die Grünen damit fünf Prozentpunkte weniger. Die CDU hat dagegen drei Prozentpunkte zugelegt. Auf Platz drei der Umfrage liegt die SPD, unverändert mit 17 Prozent. Die Linke käme auf zwölf Prozent (-2 Punkte), die AfD auf zehn (+1 Punkt) und die FDP auf neun (+2 Punkte).

In der Hauptstadt wird am 26. September parallel zum Bundestag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Derzeit regiert in Berlin ein von der SPD-geführter rot-rot-grüner Senat. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller tritt nicht erneut an, sondern bewirbt sich um ein Bundestagsmandat. Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten ist die ehemalige Familienministerin Franziska Gifffey.

Derzeit könnten die drei Koalitionspartner ihre Regierung fortsetzen, allerdings würde die SPD das Rote Rathaus verlieren und müsste den Grünen den Chefsessel in der Staatskanzlei überlassen.

Für "BerlinTrend" waren den Angaben zufolge zwischen dem 9. bis 14. Juni 1198 wahlberechtigte Berliner am Telefon oder online befragt worden.