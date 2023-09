Sind sich in vielem einig, aber nicht in allem: Dmytro Kuleba und Annalena Baerbock.

Beim Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew zeigt sich ihr Amtskollege Dmytro Kuleba erneut dankbar für die deutsche Unterstützung - findet aber auch klare Worte. Denn die Grünen-Politikerin macht wenig Hoffnung auf eine baldige Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine bei ihrem Besuch in Kiew keine Hoffnung auf eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gemacht. "Uns ist die Situation mehr als bewusst", sagte die Grünen-Politikerin nach einem Gespräch mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba in der ukrainischen Hauptstadt. "Zugleich reicht es eben nicht aus, Dinge nur zu versprechen", sagte sie. Wie vor der Lieferung des Luftabwehrsystems IRIS-T und den anderen deutschen Waffenlieferungen müssten zunächst "alle Fragen geklärt sein".

Baerbock versicherte zugleich, es könne keine Gewöhnung an die russischen Gräueltaten geben. Deswegen stehe Deutschland der Ukraine bei, so lange es nötig sei. "Wir in Europa wissen: Ihr verteidigt hier auch unsere europäische Freiheit. Dafür sei man den Ukrainern "auf ewig dankbar".

Kuleba reagierte mit deutlichen Worten auf das weitere Zögern der Bundesregierung bei der Bitte Kiews nach den weitreichenden Marschflugkörpern, mit deren Hilfe sein Land Ziele hinter den großen russischen Minenfeldern treffen will. "Ihr werdet es sowieso machen", sagte der Außenminister bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Baerbock in Kiew.

"Ich verstehe nicht, warum wir Zeit verschwenden", so Kuleba. Ukrainische Soldaten und Zivilisten seien aufgrund des Zögerns getötet worden. "Es gibt kein einziges objektives Argument das dagegen spricht", sagte er. Wenn Berlin Fragen zum Einsatz habe, sei Kiew bereit, diese zu beantworten, sagte der Diplomat. "Lasst es uns tun. Je eher es geschieht, umso höher wird unsere Wertschätzung sein."

Gepard nach wie vor hoch im Kurs

Gleichzeitig dankte Kuleba Deutschland für die bereits gelieferten Waffen. Insbesondere hob er die Effektivität der Gepard-Flugabwehrpanzer hervor. Diese waren schon mehrfach der ukrainischen Seite ausdrücklich gelobt worden. Das Land fordert jedoch zudem seit Längerem Taurus-Marschflugkörper. Kanzler Olaf Scholz äußerte sich dazu bisher immer zurückhaltend.

Als Grund für die bislang ausgebliebene deutsche Entscheidung für Taurus-Lieferungen gelten Befürchtungen, dass die modernen Marschflugkörper von der Ukraine auch auf Ziele auf russischem Territorium abgefeuert werden könnten und Russland dann Vergeltung üben könnte. Die Ukraine hatte allerdings in der Vergangenheit mehrfach zugesagt, westliche Waffen nicht für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen. Auch die USA hatten zum Beispiel Lieferungen an eine solche Bedingung geknüpft.