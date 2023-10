"Die Sicherheit des Staates Israel ist uns Verpflichtung", hießt es in der Erklärung.

Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel mit Hunderten Toten erklären die Parteichefs von Union, SPD, FDP und Grünen ihre Verbundenheit mit Israel. Sie sprechen den Menschen im Land ihr Mitgefühl aus und verweisen auf das Selbstverteidigungsrecht des Landes.

Die Parteichefs von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Grünen haben in einer gemeinsamen Erklärung Israel angesichts der Angriffe der Hamas ihre Unterstützung und Solidarität zugesagt. "Die Sicherheit des Staates Israel ist uns Verpflichtung und deutsche Staatsräson", schreiben sie. "Wir sind unseren Partnern und Freunden in Israel nicht nur historisch, sondern auch in einer demokratischen Wertegemeinschaft verbunden."

Sie verurteilten die "massiven und brutalen Angriffe der Hamas" als "abscheuliche Verbrechen an unschuldigen Frauen, Männern und Kindern in Israel. Wir trauern mit den Opfern und ihren Familien. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden dem ganzen israelischen Volk und dem Staat Israel."

Weiter hießt es: "Dieser Terror ist durch nichts zu rechtfertigen und muss sofort gestoppt werden. Israel hat ein völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung. Wir, die wir im demokratischen Wettbewerb miteinander stehen, sind heute geeint in unserer Solidarität mit dem israelischen Volk und dem Staat Israel."

Die Erklärung ist unterzeichnet von den beiden Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang, von CDU-Chef Friedrich Merz, dem CSU-Parteivorsitzenden Markus Söder sowie von FDP-Chef Christian Lindner und den beiden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken. An der gemeinsamen Erklärung nicht beteiligt sind von den im Bundestag vertretenen Parteien die Linke und die AfD.