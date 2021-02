An den Durchsuchungen waren hundert Polizeieinsatzkräfte.

Seit dem frühen Morgen durchsuchen Einsatzkräfte der Polizei mehrere Wohnungen und eine Lagerhalle. Sie sollen im Zusammenhang stehen mit Drogen- und Waffenhandel. Zwei festgenommene Personen sollen aus dem Umfeld des berüchtigten Remmo-Clans stammen.

Die Polizei durchsucht seit dem Morgen mehrere Wohnungen In Berlin sowie eine Lagerhalle in Brandenburg, die im Zusammenhang mit einem kriminellen Netzwerk zum Drogen- und Waffenhandel stehen sollen. Medienberichten zufolge soll es zwei Festnahmen gegeben haben. Die Personen stammten aus dem Umfeld des Remmo-Clans, heißt es. In einem Tweet bestätigte die Polizei Berlin den Einsatz.

Seit 6 Uhr seien hundert Einsatzkräfte und Spezialeinsatzkräfte der Berliner und Brandenburger Polizeien, des Bundeskriminalamts, der Steuerfahndung und der Bundespolizei an den Durchsuchungen beteiligt. Hintergrund seien eine "Auseinandersetzung zwischen arabisch- und tschetschenischstämmigen Personen im Nov. 2020" sowie Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen Waffen- und Drogenhandels.

Der arabischstämmige Clan war im November 2019 mit dem Diebstahl von Juwelen aus dem Dresdner Grünen Gewölbe bekannt geworden. Vermutungen und Spuren hatten schnell nach Berlin geführt. Knapp ein Jahr später, am 17. November 2020, schlug die Polizei mit einer Großrazzia zu. Sie verhaftete drei verdächtige junge Männer aus der Remmo-Großfamilie und fand Werkzeuge, Festplatten, Computer, Handys sowie Macheten, Äxte und Schreckschusswaffen.