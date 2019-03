Sturm erschwert Karneval, Verschiebung in Koblenz

Bei ollem Wetter muss man tapfer weiterlächeln. (Foto: picture alliance/dpa)

Sturmtief "Bennet" macht in den großen Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln weiter Probleme: Nach einer stürmischen Nacht ist erst am Nachmittag mit einer spürbaren Beruhigung der Wetterlage zu rechnen. In Köln wollen die Verantwortlichen gegen 9.00 Uhr noch einmal entscheiden, ob es weitere Einschränkungen für den Zug geben muss - eine Absage stehe aber nicht im Raum, sagte eine Sprecherin.

In der Nacht zum Montag hatte der starke Wind in Düsseldorf und Köln Äste von Bäumen abbrechen lassen, Mülltonnen und Baustellenschilder wurden umgeweht. Im rheinland-pfälzischen Koblenz startet der Rosenmontagsumzug wegen der Sturmgefahr später. Statt um 12.11 Uhr werde der Zug erst um 14.11 Uhr starten, sagte der Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Christian Johann.