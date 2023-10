Die Zahl der Geflüchteten, die bei der gefährlichen Route über das Mittelmeer sterben, steigt deutlich. Die neue Chefin der UN-Migrationsorganisation Amy Pope ist alarmiert und verfolgt eine neue Taktik, um Migration besser zu steuern. Dabei sollen auch Privatunternehmen eine Rolle spielen.

Die neue Chefin der UN-Migrationsorganisation (IOM) Amy Pope hat sich besorgt über die zunehmenden Todesfälle im Mittelmeer gezeigt. "Unsere größte Sorge ist, dass die Toten im Mittelmeer normal werden", sagte die Amerikanerin. Sie versprach, mit Regierungen zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu erarbeiten.

"Wenn wir wirklich verhindern wollen, dass Menschen auf klapprigen Booten das Mittelmeer überqueren und dabei sterben, müssen wir die Lage viel umfassender angehen", sagte sie. Pope will Partnerschaften mit Privatunternehmen aufbauen, um die Migration besser zu steuern. Die ehemalige Beraterin im Weißen Haus hatte am 1. Oktober als erste Frau an der Spitze der IOM ihr Amt angetreten - in einer Zeit, in der die Anzahl der weltweit vertriebenen Menschen auf einen Rekordwert hochschnellte. Zugleich sorgt die Debatte um illegale Einwanderung für internationale Spannungen.

In der vergangenen Woche hatte etwa die italienische Regierung die Bundesrepublik dafür kritisiert, dass sie in diesem Jahr Seenotrettungsorganisationen mit bis zu zwei Mio. Euro unterstützt. Auch Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk hat die von Deutschland unterstützte Rettung von Bootsflüchtlingen im Mittelmeer kritisiert.

Das deutsche Außenministerium wies die Äußerungen zurück und verteidigte seine Politik. Pope zufolge kommt Migration den Volkswirtschaften zugutekomme, insbesondere den wohlhabenden Ländern mit einer alternden Bevölkerung und niedrigen Geburtenraten.