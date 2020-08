Zum Schulstart in Berlin sieht Bezirksbürgermeister Hikel die Schulen Neuköllns gut vorbereitet. Die Urlaubsrückkehrer, die vor der Testpflicht heimgekommen sind, seien allerdings die "große Unbekannte".

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hikel, hält die Schulen in seinem Bezirk für "gut vorbereitet" für den Schulstart nach den Sommerferien. Die "Infrastruktur" für die entsprechende Hygiene sei gewährleistet. Man habe durch Corona in diesem Punkt "eine ganze Menge gelernt". Allerdings befürchtet Hikel, dass die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten in einigen Fällen nicht umgesetzt worden sein könnte, da diese erst seit Samstag gelte. "Ich glaube, viele werden schon vor der Testpflicht in Berlin angekommen sein und da ist natürlich die große Unbekannte: Wie verhalten sich die Reiserückkehrer?", sagte Hikel in der Sendung "ntv Frühstart".

Hikel könne nur an die Eigenverantwortung und Freiwilligkeit der Menschen appellieren. Am Ende gehe es darum, dass "Kinder vielleicht Träger des Virus sind" und diese den Virus dann "weiter über die Schulen als Multiplikatoren verbreiten".

Zu der Frage, ob es für Verweigerer der Testpflicht oder Quarantäne härtere Strafen und Sanktionen geben müsste, sagte Hikel, dass es immer eine "Sanktions-Kulisse" brauche, allerdings sei das "Respektieren von allgemeinen Spielregeln" noch entscheidender. "Ich kann Ihnen aus der Neuköllner Erfahrung sagen: Wenn die Leute in der Hasenheide Party machen gehen, dann drohen ihnen durchaus auch Sanktionen in Form von Bußgeldern, trotzdem machen sie es, weil es einfach nicht ernst genommen wird", sagte Hikel.

Lokale Lockdowns werden "neue Normalität"

Im Juni war es in mehreren Wohnblöcken in Berlin-Neukölln zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Hikel bezeichnete den Umgang mit der Situation im Nachhinein als "genau den richtigen." Weiter sagte er: "Wir hatten damals die Option, entweder mehrere Schulen in Quarantäne zu stellen, oder die Haushalte, aus denen die betroffenen Kinder kommen. Wir haben ganz klar gesagt: Die Haushalte und präventiv auch alle, die in potenziellen Kontakt getreten sein können."

Mit Blick auf die kälteren Wintermonate sagte Hikel: "Ich glaube, solche lokalen Lockdowns, das wird eine neue Normalität sein im kommenden Herbst und auch im Winter."