Es ist ein böses Erwachen für Sozial- und Christdemokraten. Bei der Europawahl zeichnen sich starke Verluste für die Volksparteien ab. Grüne und liberale Parteien, aber auch rechte EU-Kritiker können sich dagegen freuen. In Frankreich liegen sie sogar vor Präsident Macron.

Bei der Europawahl zeichnen sich deutliche Verluste für die großen Volksparteien und ein starkes Abschneiden rechter EU-Kritiker ab. Im bevölkerungsstärksten Mitgliedsland Deutschland kommen CDU/CSU laut Hochrechungen nur noch auf gut 28 Prozent der Stimmen. Vor fünf Jahren lag die Union noch bei 35,3 Prozent. Die SPD stürzt von 27,3 auf 15,6 Prozent ab. Beides sind historische Tiefstände. Die rechtspopulistische AfD legt von 7,1 auf knapp 11 Prozent zu.

Europaweit verlieren die christdemokratische Parteienfamilie EVP und die Sozialdemokraten der S+D damit viele ihrer Mandate. Laut einer Parlamentsprognose werden sie im neuen Europaparlament nicht mehr über eine gemeinsame Mehrheit verfügen.

Deutliche Zugewinne dürfen neben rechten Parteien auch die Liberalen erwarten, die sich mit der Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron verbünden wollen. La République en Marche (LREM) kommt bei ihrer ersten Europawahl einer Prognose zufolge auf 22,4 Prozent. Sie liegt damit aber hinter den Rechtspopulisten von Marine Le Pen. In Deutschland kommt die FDP laut Prognose auf 5,5 Prozent und liegt damit knapp über ihrem Ergebnis 2014 (3,4).

Die Grünen schneiden in Deutschland mit knapp 21 Prozent zwar sensationell stark ab, europaweit können sie aber keine allzu großen Zugewinne erwarten. Auf Deutschland, wo es knapp 65 Millionen Wahlberechtigte gibt, entfallen 96 Sitze im EU-Parlament. EU-freundliche Parteien werden aller Voraussicht nach auch im neuen Parlament rund zwei Drittel der Abgeordneten stellen.

Le Pen und Orban siegen

In Frankreich setzt sich einer ersten Prognose zufolge die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen durch. Ihre erhält rund 24,2 Prozent der Stimmen. Mit besonderer Spannung wird für den späten Abend das Ergebnis der rechtspopulistischen Lega in Italien erwartet, da Parteichef Matteo Salvini die europäische Rechte einen und gegen die EU in jetziger Form in Stellung bringen will. Der Lega wurden in Umfragen mehr als 30 Prozent Stimmenanteil zugetraut, nach nur 6,2 bei der Europawahl 2014. Auch die neue Brexit-Partei in Großbritannien kann hoffen, stärkste Partei zu werden.

In Ungarn hat die rechtspopulistische Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban nach ersten Umfragen einen haushohen Sieg eingefahren. Sie kommt bei der Abstimmung auf rund 56 Prozent der Stimmen und gewinnt damit im Vergleich zur Europawahl vor fünf Jahren mehr als 4 Prozentpunkte hinzu. Die oppositionellen Sozialisten von der MSZP und die Demokratische Koalition liegen mit jeweils 10 Prozent abgeschlagen zurück.

FPÖ verliert geringfügig

In Österreich legt die konservative ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz deutlich zu, offensichtlich eine Folge des Videoskandals um den früheren Koalitionspartner FPÖ. Nach gemeinsamen Berechnungen mehrerer Meinungsforschungsinstitute kommt die ÖVP auf 34,5 Prozent, das sind 7,5 Prozentpunkte mehr als bei der EU-Wahl 2014. Die FPÖ kommt trotz des Skandals auf 17,5 Prozent, ein Minus von 2,2 Prozentpunkten im Vergleich zu 2014. Die sozialdemokratische SPÖ erreicht 23,5 Prozent, ein leichtes Minus von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten EU-Wahl. Die österreichischen Grünen kommen mit 13,5 Prozent nahe an ihr historisch bestes Ergebnis von 2014 heran, als 14,5 Prozent erhielten. Die liberalen Neos liegen erneut bei 8 Prozent.

In Polen geht die regierende PiS-Partei ersten Prognosen zufolge als stärkste Kraft aus der Europawahl hervor. Sie kann mit 42,4 Prozent der Stimmen rechnen. Die Europäische Koalition - deren größte Kraft die liberalkonservativen Oppositionspartei Bürgerplattform von EU-Ratspräsident Donald Tusk ist - kann 39,1 Prozent auf sich vereinigen. Im Oktober oder November wird in Polen ein neues Parlament gewählt.

In den Niederlanden liegen die Sozialdemokraten um den Europa-Spitzenkandidaten Frans Timmermans unerwartet vorn und kommen auf 18,1 Prozent. Die rechts-liberale Regierungspartei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte liegt bei 15 Prozent, die christlich-demokratische Partei CDA bei 12,3 und die neue Rechtspartei FvD bei 11,0 Prozent.

Dänen und Finnen strafen Rechtspopulisten ab

In Dänemark verzeichnet die rechtspopulistische Dänische Volkspartei laut ersten Prognosen klare Verluste. Der dänische Rundfunk DR sieht die Partei bei nur noch 11,8 Prozent. Bei der letzten EU-Wahl vor fünf Jahren war sie in Dänemark noch mit 26,6 Prozent stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten liegen bei 22,2 Prozent, während die liberale Venstre-Partei von Regierungschef Lars Lokke Rasmussen auf etwa 20 Prozent kommt. Beide Parteien legen damit jeweils um zwischen drei und fünf Prozentpunkte zu.

Ähnlich war das Bild in Finnland, wo die Rechtspopulisten hinter ihren Erwartungen zurückbleiben: Die Partei Die Finnen liegt voraussichtlich bei 13,2 Prozent der Stimmen. Sie ist damit hinter Konservativen, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen nur die fünftstärkste Partei. In Umfragen waren der Finnen-Partei noch mehr als 16,5 Prozent prognostiziert worden. Grüne und Sozialdemokraten verbessern sich dagegen.

In Irland stechen die guten Ergebnisse der Regierungspartei Fine Gael mit 29 Prozent und der Grünen mit 15 Prozent heraus. Auf Zypern liefern sich die konservative zyprische Demokratische Gesamtbewegung DYSI und die linke Partei AKEL laut einer Prognose des Staatsrundfunks ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit jeweils 29 Prozent.

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl ist nach Angaben des EU-Parlaments die höchste "seit mindestens 20 Jahren". Wie ein Parlamentssprecher sagte, liegt sie nach Prognosen für die 27 Mitgliedstaaten ohne Großbritannien bei rund 51 Prozent. Für die gesamte EU aus 28 Ländern werde sie voraussichtlich zwischen 49 und 52 Prozent betragen.

Insgesamt waren mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte in 28 Ländern dazu aufgerufen, die 751 Abgeordneten im EU-Parlament zu wählen. Offizielle Ergebnisse werden erst nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU um 23 Uhr in Italien erwartet. Das Interesse an der Wahl war in Deutschland größer als früher. Im Wahlkampf war immer wieder die Rede von einer Schicksalswahl, weil ein Rechtsruck befürchtet wurde.