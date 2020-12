Die Covestro-Aktie befindet sich seit Monaten in einer Aufwärtsbewegung. Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger auch dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn sich der Kursanstieg nicht im Tempo der vergangenen Monate fortsetzt.

Am 16. März 2020 verzeichnete die im Dax gelistete Aktie des Herstellers von innovativen polymeren Werkstoffen, die in nahezu sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens vorhanden sind, Covestro, bei 23,54 Euro ein Allzeittief. Danach konnte sich die Aktie in den folgenden Monaten wieder bis in den Bereich von 47 Euro erholen.

Nach der Erhöhung der Jahresprognose und den Neubewertungen der Mehrheit der Analysten, die die Covestro-Aktie mit Kurszielen von bis zu 65 Euro (Goldman Sachs) als kaufens- oder zumindest haltenswert einstuften, beschleunigte sich der Kursanstieg der Covestro-Aktie in den vergangenen Tagen nochmals deutlich. Am 9. Dezember 2020 fand die Kursrally bei 50,94 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt.

Die Anlage-Idee

Für Anleger, die der Covestro-Aktie wegen der durchweg optimistischen Expertenmeinungen bei einem freundlich bleibenden Marktumfeld in den nächsten Monaten eine halbwegs stabile Kursentwicklung prognostizieren, könnte eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap interessant sein. Im Gegensatz zu einem direkten Aktieninvestment ermöglichen Bonus-Zertifikate auch bei einem stagnierenden oder nachgebenden Aktienkurs die Chance auf einen überproportional hohen Ertrag. Das nachfolgend präsentierte Zertifikat wird auch dann für positive Rendite sorgen, wenn die Covestro-Aktie bis zum Jahresende 2021 mit bis zu 36 Prozent ins Minus rutscht.

Die Funktionsweise

Wenn die Covestro-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 32 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2021 mit dem Bonuslevel in Höhe von 52 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Beim BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PF3F489) auf die Covestro-Aktie befindet sich die Barriere bei 32 Euro. Bei 52 Euro wurden Bonuslevel und Cap angebracht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 17. Dezember 2021, am 23. Dezember 2021 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Covestro-Aktienkurs von 49,95 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 48,12 Euro erwerben.

Die Chancen

Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 48,12 Euro kaufen können, ermöglicht es in den nächsten zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 8,06 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 35,94 Prozent auf 32 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt die Covestro-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere von 32 Euro und die Aktie notiert an diesem Tag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 17. Dezember 2021 festgestellten Schlusskurs der Covestro-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 48,12 Euro fixiert, dann wird das Investment - vor Spesen - einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Anlageprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.