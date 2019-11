Nennenswerte Zinsen aufs Ersparte - das war einmal. Immer mehr Banken verlangen mittlerweile sogar Strafzinsen für das Geld auf dem Konto. Doch es gibt Alternativen, beispielsweise Aktien. Doch gerade Frauen scheuen sich davor - sollten sie aber nicht, sagt RTL-Moderatorin Schrowange.

Auf den Coffee to go verzichten, weniger Schuhe kaufen und stattdessen kleine Beträge in Aktien investieren. Das empfiehlt RTL-Moderatorin Birgit Schrowange. Sie investiert schon seit 30 Jahren regelmäßig Geld in Aktien und Fonds und hat damit nach und nach Vermögen aufgebaut - und das kann jeder.

Ein kleines Rechenbeispiel zeigt: Wer die vergangenen zehn Jahre jeden Monat 25 Euro ins Sparschwein gesteckt hat, hat jetzt umgerechnet rund 3000 Euro zusammen. Wer stattdessen jeden Monat 25 Euro in den Deutschen Aktienindex (Dax) mit den wertvollsten Unternehmen an der deutschen Börse investiert hätte, käme nun im Schnitt auf immerhin 4400 Euro.

Aber Achtung! Wer Geld in Aktien, also Anteile an einem Unternehmen, anlegen möchte, der sollte sich über eines im Klaren sein: An der Börse geht es rauf und runter - abhängig davon, wie es der Wirtschaft und den Unternehmen geht. Anfänger sollten also einige Sicherheitsregeln beachten.

Tipps für Börsen-Neulinge

1. Setzen Sie Ihr Geld nicht auf eine Karte! Kaufen Sie also nicht nur Aktien von einem Unternehmen, sondern von vielen verschiedenen. Das ist nicht so riskant. Einen ganzen Korb an Aktien bekommt man, wenn man in einen Fonds investiert.

2. Spekulieren Sie nicht, sondern denken Sie langfristig! Aktien lohnen sich vor allem über einen längeren Zeitraum ab etwa zehn Jahren, denn so können Anleger auch Verlustzeiten überstehen. Birgit Schrowange spricht aus eigener Erfahrung: "Natürlich gibt es Jahre, wo es mal runtergeht. Dann gibt es aber auch mal Jahre, wo es richtig hochgeht. Wenn man einen langen Anlagehorizont hat - gerade, wenn man jung ist - dann kann man nichts Besseres machen."

3. Legen Sie nur Geld an, das Sie wirklich übrighaben. Machen Sie keine Schulden, um Aktien zu kaufen.

Wer Aktien kaufen möchte, muss vorher ein Extra-Konto, also ein Depot, eröffnen, beispielsweise bei seiner Bank. Alternativen bieten aber auch Direktbanken, die ihren Service nur übers Internet anbieten. Über das Depot kann man dann Aktien an der Börse kaufen und verkaufen.

Für alle Frauen noch ein kleiner Mutmacher. Studien zeigen: Frauen investieren zwar seltener in Aktien als Männer, aber dafür erfolgreicher. Denn anders als die Herren der Schöpfung überschätzen Frauen sich nicht so oft selbst und sind weniger waghalsig.