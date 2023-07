Multitabs für Geschirrspüler auf dem Prüfstand: Stiftung Warentest stellt Eigenmarken ein gutes Zeugnis aus, während Markenprodukte enttäuschen. Sie hinterlassen mehr Essensrückstände und schaden Gläsern langfristig. Ein Markenklassiker fällt sogar besonders negativ auf.

Handlich, fertig dosiert, Klarspüler und Spezialsalz inklusive - Multitabs für die Spülmaschine sind einfach praktisch. Viele versprechen eine "All in 1"-Wirkung und strahlende Ergebnisse. Aber leisten sie die wirklich? Stiftung Warentest hat den Härtecheck im Labor gemacht. Welche Spülmaschinentabs tatsächlich für glänzende Sauberkeit sorgen und welche enttäuschen: Das sind die Testsieger und -verlierer.

Von Lasagne über Spaghetti, Hackfleisch und Milchhaut bis zu Ei-Käse-Auflauf, Cerealien oder Tee: Das Labor forderte vollen Einsatz von den 15 Multigeschirrspültabs im Test, darunter vier Öko-Produkte. Neben einer gründlichen Reinigung sollten natürlich auch keine unschönen Kalkränder oder Wasserflecken auf Geschirr und Besteck entstehen.

Markenklassiker enttäuscht

Eine zusätzliche Herausforderung stellten Silberbesteck und Plastikdosen dar. Verfärbt sich das Material oder kann man guten Gewissens alles in die Maschine stecken? Außerdem wurde geprüft, wie verträglich die Reinigungsmittel für unsere Gewässer sind.

Somat ist ein echter Markenklassiker in Sachen Geschirr-Reinigung. Stiftung Warentest ist mit dem Hersteller aber alles andere als zufrieden: Die Tabs All in 1 Extra sind nur "ausreichend" (Note 3,6), die Öko-Variante All in 1 Nature sogar "mangelhaft" (Note 5,0). Ebenfalls enttäuschten die Finish Powerball Power All in 1 ("ausreichend", Note 4,3). Am schlechtesten schnitten mit der Note 5,5 die Powerball Ultimate All in 1 vom selben Hersteller ab.

Günstige Eigenmarken schneiden "gut" ab

Die Markenprodukte hinterließen deutlich mehr Essensrückstände als andere, günstigere Tabs und versagten teils bei der Entkalkung: Gläser wurden im Test auf Dauer stumpf und trübe. Drei davon beinhalten zudem das Silberschutzmittel BTA, das sich im Trinkwasser anreichert und auf Dauer giftig für Wasserlebewesen ist. Die All in 1 Nature von Somat kommen zwar ohne aus, ruinierten im Test jedoch das Siberbesteck dauerhaft.

Ganz anders sieht die Lage bei den neun günstigen Eigenmarken von Drogerien, Discountern und Supermärkten aus: Sie sind allesamt "gut". Die Nase vorn haben jeweils mit der Note 1,9 die dm Denkmit Geschirr-Reiniger Multi-Power Revolution sowie die Lidl W5 Geschirr-Reiniger-Tabs Multi-Active All in One. Sie reinigen besonders gut und sorgten auch in den Prüfpunkten Klarspülen, Materialschonung und Gewässerbelastung für Zufriedenheit. Nur mit Kunststoff hatten alle Tabs im Test Probleme - besonders, wenn Tomatensoße im Spiel war.