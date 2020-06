Der FC Liverpool stottert aus der Corona-Zwangspause. Beim FC Everton braucht die Mannschaft von Jürgen Klopp am Ende einen starken Keeper - und ein wenig Glück. Verdient ist der Punkt für die überlegenen Reds dennoch. Und auch am ersten Meistertitel seit 30 Jahren gibt es trotz der Enttäuschung keinen Zweifel.

Der Restart war alles andere als gelungen, doch Jürgen Klopp wollte nicht lange lamentieren. Dafür war auch keine Zeit. Schon am Mittwoch (21.15 Uhr im Liveticker bei ntv.de) müssen seine Reds in der Premier League wieder ran. Zu Hause in Anfield will der FC Liverpool dann gegen Crystal Palace den nächsten Schritt Richtung Meistertitel machen - dem ersten seit 30 Jahren.

"Wir waren physisch bereit für das Spiel. Defensiv haben wir es gut gemacht, in der Offensive braucht man aber Momente, die durch den Rhythmus kommen. Das hat gefehlt", sagte Klopp nach dem 0:0 im 236. Merseyside-Derby beim FC Everton. Klopp wollte den verhaltenen Auftritt seiner Elf aber nicht nur auf die dreieinhalbmonatige Pause schieben, die die Premier League wegen Corona einlegen musste.

Im Goodison Park "sehen die Spiele immer gleich aus". Everton wollte dem Nachbarn das Leben so schwer wie möglich machen, "und das ist ihnen heute gelungen", meinte Klopp. Das Remis sei am Ende okay, das habe ihm auch Evertons Trainer Carlo Ancelotti geflüstert.

Die Reds kamen nur schwer auf Touren und kreierten wenige Torchancen. In der 80. Minute hatte das Team sogar Glück, dass Keeper Alisson gegen Dominic Calvert-Lewin rettete und Tom Davies den Nachschuss an den Pfosten setzte. Stürmer Mohamed Salah saß angeschlagen nur auf der Bank, während der Partie verletzten sich noch James Milner und Joel Matip.

"Einfach gut, wieder da draußen zu sein"

"Natürlich wollten wir heute die drei Punkte holen, aber wir sind unserem Ziel einen Schritt näher gekommen", sagte Abwehrchef Virgil van Dijk. Europas Fußballer des Jahres versprach, dass sich die Mannschaft nach der langen Pause Stück für Stück verbessern werde. Am Ende "war es einfach gut, wieder da draußen zu sein", sagte der Niederländer.

Die Mannschaft von Klopp zeigte in vielen Phasen zwar ihre spielerische Überlegenheit und hatte fast 70 Prozent Ballbesitz, konnte aber zu wenig Kapital daraus schlagen. "Wir kamen einfach zu selten durch. Das wäre wichtig gewesen", meinte van Dijk. Für den weiteren Verlauf im Titelkampf hängt viel vom Auftritt von Manchester City am Abend ab.

Sollte der Tabellenzweite seine Partie gegen den FC Burnley nicht gewinnen, könnte Liverpool schon gegen Palace am Mittwoch den ersten Meistertitel seit 30 Jahren klarmachen. Ansonsten könnte die Entscheidung auch im direkten Duell der beiden Top-Klubs bei den Citizens am 2. Juli fallen.