Es ist eine Mammutaufgabe zum Auftakt in Wimbledon: Jule Niemeier muss gegen die French-Open-Finalistin Karolina Muchova ran. Die Dortmunderin meistert dies mit Bravour, spielt konzentriert und lässt sich auch vom Satzgewinn der Konkurrentin nicht verunsichern, profitiert aber auch von einer Verletzung.

Jule Niemeier hat bei den 136. All England Championships mit einer starken Leistung die zweite Runde erreicht. Die 23 Jahre alte Dortmunderin, die ein Jahr zuvor bei ihrer Premiere in Wimbledon bis ins Viertelfinale vorgestoßen war, besiegte überraschend die an Nummer 16 gesetzte French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien 6:4, 5:7, 6:1. Die Partie gegen Muchova hatte eigentlich bereits am Dienstag stattfinden sollen. Wegen des schlechten Wetters hatte sie aber zweimal verschoben werden müssen.

Nach 2:52 Stunden nutzte Niemeier in einem sehr ausgeglichenen Match ihren ersten Matchball. Die 26 Jahre alte Muchova hatte sich allerdings kurz nach Beginn des dritten Satzes nach einem Sturz mehrfach am rechten Oberschenkel behandeln lassen müssen und war offensichtlich gehandicapt.

Niemeier spielte von Beginn an äußert konzentriert. Sie ließ zunächst keinen Breakball zu, tat sich aber sehr schwer, ihre Chancen zu nutzen. Ehe sie den ersten Satz endlich aufgrund eines Volleyfehlers von Muchova gewann, hatte sie zwölf Breakbälle vergeben, darunter die ersten fünf Satzbälle.

Zu Beginn des zweiten Satzes zeigte auch Niemeier Schwächen bei eigenem Aufschlag und kassierte umgehend ein Break. Ein weiteres zum möglichen 2:5 wendete sie ab, glich zum 5:5 aus - nur um prompt erneut ihr Service abzugeben. Muchova ließ sich die Chance zum Satzgewinn nicht entgehen.

Niemeier blieb konzentriert und ging nach einem Break im dritten Durchgang sofort 2:0 in Führung. Muchova musste anschließend nach einem Sturz eine längere Behandlungspause einlegen. Während sie nicht auf dem Court war, übte Niemeier Aufschläge. Gegen die leicht humpelnde Muchova behielt sie nach deren Rückkehr auf den Platz trotz einiger Wackler die Nerven.

Auch Marterer überzeugt

Nicht weniger überzeugend war auch der zweite Auftritt von Maximilian Marterer. Der Nürnberger, der sich in London als 170. der Weltrangliste schon durch die Qualifikation gekämpft hatte, besiegte in seinem Zweitrundenmatch Michael Mmoh aus den USA voller 7:5, 7:6 (7:5), 6:4. Er steht nun erstmals in seiner Karriere in der dritten Runde von Wimbledon.

Marterer bekommt es nach seinem fünften Sieg in Serie nun allerdings mit dem an Position 23 gesetzten Kasachen Alexander Bublik zu tun, der vor knapp zwei Wochen beim Rasenturnier in Halle/Westfalen triumphiert und dabei im Halbfinale Alexander Zverev bezwungen hatte. Im Vorjahr war Marterer in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden.

Gegen den in Riad/Saudi-Arabien geborenen Mmoh, in der Weltrangliste 51 Plätze besser klassiert, war Marterer der aktivere Spieler und punktete oft am Netz. Zudem konnte er sich erneut auf seinen starken Aufschlag verlassen, die nur vier Breakbälle wehrte er allesamt ab. Mit einem Sieg gegen Bublik würde Marterer sein bestes Grand-Slam-Ergebnis egalisieren: 2018 hatte er bei den French Open das Achtelfinale erreicht.