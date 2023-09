Gordon Herbert ist der Architekt des deutschen Basketball-Nationalteams, das bei der Weltmeisterschaft sensationell Gold gewinnt. Nach dem Finale benötigt der Trainer einen kurzen Moment für sich. Kameras fangen ihn dabei ein - und sammeln Bilder, die beeindrucken.

Der finale Buzzer war kaum verhallt, die erste Ekstase durchlebt, da wollte Gordon Herbert einfach nur seine Ruhe haben. Der deutsche Nationaltrainer hatte seine Basketballer gerade zum größten Sieg ihrer Geschichte geführt - und musste jetzt erst einmal durchatmen. Zur Ruhe kommen. Vielleicht den Puls etwas runterfahren. Nach dem nervenaufreibenden 83:77-Erfolg gegen Serbien im Finale der Weltmeisterschaft nur allzu verständlich. Und so sank Herbert einfach auf den Boden. Ganz für sich allein saß er da. Im Mittelpunkt einer kurzen Videosequenz, die seitdem um die Welt geht.

Die TV-Bilder zeigen, wie der 64-Jährige mit geschlossenen Augen an der Wand lehnt und durchpustet. Nur einmal öffnet er kurz die Augen. Herbert, dieser sonst so unerschütterlich ruhig wirkende Typ, wird von seinen Emotionen übermannt. Kurz nimmt er die Brille ab, legt sich die Hand vor die Augen, wischt ein paar Freudentränen aus den Augen. Um ihn herum feiern die Spieler um Kapitän Dennis Schröder. Sie gewähren ihm diesen Moment des Innehaltens. Der Ruhe. Des Realisierens. Nach diesem historischen Sieg, der Deutschlands Korbjäger erstmals zum Weltmeister gemacht hat.

In sozialen Medien werden Screenshots des erschöpften Herbert tausendfach geteilt. Stets verbunden mit großer Anerkennung für den Kanadier, der auch die finnische Staatsbürgerschaft besitzt und in der Bundesliga schon in Würzburg, Frankfurt und Berlin an der Seitenlinie stand. Der offizielle Account der WM hält sich kurz, schreibt zu dem Video nur ein Emoji mit Tränen in den Augen, ein rotes Herz und die Worte: "Die Emotionen".

Nach der verdienten Pause kehrte Herbert zum Team zurück und feierte mit seiner Mannschaft weiter. Bei der Siegerehrung wird die besondere Beziehung zwischen Coach und Kader deutlich, wenig später stürmen die WM-Helden seine Pressekonferenz. Mit Wasser spritzen sie Herbert und Anführer Schröder nass, die mit einem breiten Grinsen auf dem Podium sitzen.

Auf den Spuren von Nowitzki und Beckenbauer

Die Herbert-Szene erinnerte ein bisschen an Dirk Nowitzkis legendäre "Flucht" vom Spielfeld 2011, als er mit den Dallas Mavericks gerade den NBA-Titel gewonnen hatte. Mit ablaufender Uhr stürmte er damals von den Emotionen überrollt in die Kabine, um dort ganz allein diesen Moment zu genießen. Kurz darauf kehrte er aus der Umkleide zurück und nahm mit seinem Team den NBA- sowie MVP-Titel entgegen. Die Kameras fingen ihn dabei unter anderem im Kabinengang ein, wie er das Trikot vors Gesicht zieht und die Tränen des Glücks kaum zurückhalten kann.

Genau wie diese Bilder gingen auch die Szenen von Herbert um die Welt, in den sozialen Netzwerken wurde es schnell als besonderes Foto der Sport-Geschichte abgefeiert. Ein ikonischer Moment des deutschen Sports, ein Hauch auch von Franz Beckenbauer 1990, der nach dem WM-Titel der Fußballer einsam über den Rasen des Olympiastadions von Rom geschritten war.

Herbert ist der Architekt und Vater des Erfolges der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Der Kanadier übernahm nach Olympia 2021 von Henrik Rödl das DBB-Team. Seine Amtszeit begann zwar mit einer Niederlage, doch schnell drückte er dem Team den Stempel auf, fügte die Puzzleteile um den nicht immer unumstrittenen Anführer Dennis Schröder zusammen. "Das Erste, was ich in meiner Amtszeit gemacht habe, war, nach Braunschweig zu fahren und Dennis zu treffen", sagte Herbert: "Wir haben drei, vier Stunden geredet. Das war der Anfang."

Schon im vergangenen Jahr führte Herbert die Mannschaft zu EM-Bronze und löste damit wieder Basketball-Begeisterung aus. In diesem Jahr folgte dann die Sensations-Krönung. Es ist der größte Erfolg der deutschen Basketball-Historie. Bisher war dies der EM-Erfolg 1993. Der außergewöhnliche Lauf bei der WM - acht Siege aus acht Spielen - bedeutet zugleich die Quali für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Sie sind der letzte Punkt auf dem Dreijahresplan, den Herbert bei seinem Antritt ausgegeben hatte.