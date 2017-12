Sport

"Ich halte mich fit": Beach-Olympiasiegerin legt Babypause ein

Die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen und -Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst werden 2018 keine Turniere spielen. Der Grund ist trotz der langen Verletzungsliste der beiden ein freudiger: Ludwig ist schwanger.

Ein Baby für die Olympiasiegerin im Beachvolleyball: Laura Ludwig ist schwanger und wird zum ersten Mal Mutter. "Langsam deutet sich eine kleine Murmel an - und sie kommt nicht nur von der Weihnachtsgans", schreibt Ludwig bei Facebook. "Morph und ich erwarten unser Baby im Juni." Sie wird deswegen 2018 mit dem Sport pausieren, teilt die 31-Jährige mit. Vater des Kindes ist ihr langjähriger Freund und Chef-Bundestrainer Imornefe Bowes.

Ludwig und ihre Partnerin Kira Walkenhorst, die sich derzeit von einer Hüftoperation erholt, hatten nach Olympia-Gold 2016 in dieser Saison den Weltmeistertitel gewonnen und wurden vor Weihnachten erneut zu Deutschlands "Mannschaft des Jahres" gekürt. Walkenhorst habe sie von Anfang an bei dem Plan einer Babypause unterstützt, erklärt Ludwig und dankt ihrer Partnerin ausdrücklich dafür.

Titelverteidigungen sind der Plan

"Ich halte mich fit, damit Kira und ich 2019 und 2020 unsere Titel verteidigen können", schreibt Ludwig weiter: "Ich freue mich auf alles, was kommt." Klares Ziel bleibt die WM 2019 und die Olympia-Titelverteidigung 2020 in Tokio", sagt die gebürtige Berlinerin Ludwig der "Bild"-Zeitung. "Ich trainiere im Moment normal und will so lange es geht weitermachen. Allerdings merke ich schon, dass ich schneller aus der Puste bin. Und morgens ist mir schlecht." Ansonsten aber gehe es ihr gut, so Ludwig weiter: "Stimmungsschwankungen oder sowas habe ich noch nicht an mir festgestellt. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zickiger als sonst."

Ludwig und die vier Jahre jüngere Walkenhorst spielen seit 2013 zusammen. Das Duo hat neben den Triumphen bei Olympia und der Weltmeisterschaft drei deutsche Meisterschaften gefeiert sowie zwei EM-Titel und zwei Siege beim Worldtour-Finale geholt. Beide waren zuletzt aber auch durch Verletzungen eingeschränkt. Ludwig musste am Jahresanfang nach einer Schulteroperation pausieren, Walkenhorst hatte Probleme mit Schulter, Rücken und Hüfte. Die Essenerin musste sich inzwischen schon achtmal operieren lassen und war zur Gala für die "Sportler des Jahres" an Krücken erschienen.

Quelle: n-tv.de