Simon Schempp enttäusche in Oberhof vor allem in der Loipe.

Ohne die beiden Weltmeister Lesser und Schmepp startet das deutsche Biathlon-Team in den Heim-Weltcup in Ruhpolding. Dennoch ist dem neuen sportlichen Leiter Eisenbichler nicht bange: Die Formkurve zeigt deutlich nach oben.

Der neue Biathlon-Chef Bernd Eisenbichler hat den deutschen Skijägern eine tollen Einstieg ins neue Jahr bescheinigt. "Der Aufwärtstrend ist klar erkennbar", sagte Eisenbichler dem "Münchner Merkur". Man habe es in vier Rennen unter die Top drei geschafft. "Wenn wir das annähernd in Ruhpolding bringen, bin ich sehr zufrieden", sagte der neue Sportliche Leiter. Mit den guten Leistungen in Thüringen habe man noch einmal richtig Feuer für Ruhpolding entfacht. "Es herrscht in der gesamten Mannschaft eine große Vorfreude", sagte Eisenbichler vor dem zweiten Heimspiel.

In der Chiemgauarena beginnen die Wettkämpfe am heutigen Mittwoch (14.30 Uhr) mit dem Sprint-Wettkampf der Damen. Das erste Männerrennen wird am Donnerstag gestartet - allerdings ohne Erik Lesser und Simon Schempp. Eisenbichler hat die beiden Ex-Weltmeister aber noch nicht abgeschrieben.

Ruhpolding ohne Lesser und Schempp

Lesser sei mit einer Schulterverletzung im Sommer in der Vorbereitung schon stark gehandicapt gewesen. Zum Weltcupauftakt in Östersund habe er in der Staffel gezeigt, wie wertvoll er als Startläufer sein könne. "Er wird seine Chance noch bekommen, sich anzubieten. Derzeit haut er sich im IBU Cup voll rein", sagte der 44-Jährige.

Schempp dagegen pausiert momentan. Bei ihm stimme die Laufform nicht. "Die Trainer müssen jetzt schauen, was man noch manchen kann, um ihn in relativ kurzer Zeit wieder in Form zu bringen. Momentan ist es sicher nicht so einfach", sagte Eisenbichler.