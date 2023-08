Weller nahm 1976 für Deutschland an den Olympischen Spielen in Montreal teil.

René Weller schreibt als Boxer genauso Schlagzeilen wie später mit Teilnahmen an Reality-Shows und Vergehen, für die er ins Gefängnis muss. Nun herrscht Trauer: Seine Ehefrau verkündet, dass die frühere Box-Ikone im Alter von 69 Jahren gestorben ist.

René Weller ist tot: Der frühere Box-Europameister im Leichtgewicht starb im Alter von 69 Jahren in seiner Heimat Pforzheim. Das teilte seine Ehefrau der "Bild"-Zeitung mit. "Ich habe ihn gehen lassen und es war in den letzten Wochen sehr schwierig, er hat geschrien, er hatte Schmerzen", wird Maria Weller zitiert. Der frühere Boxer litt seit 2014 an Demenz, seine Ehefrau Maria pflegte ihn in den vergangenen Jahren im Haus des Ehepaars.

Weller gewann als Amateur neunmal die Deutsche Meisterschaft in Feder- und Leichtgewicht, nahm 1976 für Deutschland an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Nach seinem Wechsel zu den Profis avancierte er zu dem deutschen Box-Protagonisten der 1980er-Jahre - auch, weil er sich als Faustkampf-Macho inszenierte. Im Jahr 1984 eroberte Weller die EM-Krone im Leichtgewicht, seine einzige Niederlage kassierte er zwei Jahre später gegen den späteren Weltmeister Gert Bo Jacobsen.

Haftstrafe für Rauschgifthandel

1993 beendete der Boxer nach 55 Profikämpfen seine Karriere. Fünf Jahre später wurde Weller bei einem fingierten Rauschgifthandel festgenommen, ein Jahr später wegen Kokainhandel, Hehlerei, Anstiftung zur Urkundenfälschung und unerlaubtem Waffenbesitz zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Nach viereinhalb Jahren hinter Gittern kam er wegen guter Führung wieder frei.

Später nahm Weller gemeinsam mit seiner Frau an diversen Reality-Shows im Privatfernsehen teil. In den letzten Monaten hatte Ehefrau Maria ihren Mann gepflegt und die Öffentlichkeit auf seinen nahenden Tod vorbereitet. "Die Lage ist gar nicht gut. Es ist ein Alptraum", beschrieb Maria Weller gegenüber RTL/ntv zuletzt die Situation. "Der Arzt hat mich gebeten, loszulassen." Ehemalige Weggefährten hätten sich bereits telefonisch gemeldet, vielleicht auch verabschiedet. "Ulli Wegner und viele anderen haben angerufen", hatte die 70-Jährige gesagt. "Ich möchte, dass er nochmal die Stimmen seiner Freunde hört. Und ich habe das Gefühl, dass René es auch möchte."