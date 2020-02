Vor fast einem Monat kommen Basketballstar Kobe Bryant und seine Tochter Gianna bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Nun geht Bryants Witwe juristisch gegen das Hubschrauber-Unternehmen vor. Laut Klageschrift wirft sie dem Piloten Fahrlässigkeit vor.

Nach dem Helikopter-Absturz, bei dem der US-Basketballstar Kobe Bryant und acht weitere Menschen ums Leben gekommen sind, geht die Witwe des Sportlers gerichtlich gegen das Flug-Unternehmen in Kalifornien vor. Nach Angaben der "Los Angeles Times" soll Vanessa Bryant Klage gegen den Betreiber Island Express Helikopters eingereicht haben. Der Pilot, der ebenfalls bei dem Absturz ums Leben kam, habe bei dem Flug im dichten Nebel fahrlässig gehandelt, laute einer der Vorwürfe. Der Zeitung zufolge wird Schadenerersatz in nicht genannter Höhe gefordert.

Der Helikopter des Typs Sikorsky S-76 war am 26. Januar bei Nebel in ein gebirgiges Gelände nördlich von Los Angeles gestürzt und in Flammen aufgegangen. Mit Bryant waren seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Personen ums Leben gekommen. Die Gruppe befand sich auf dem Weg vom John Wayne International Airport zu einem Basketball-Turnier in der Mamba Sport-Akademie.

Vanessa Bryant spricht bei Gedenkfeier

Am Abend nahmen Zehntausende Menschen bei einer Gedenkfeier im Staples Center in Los Angeles von der NBA-Legende sowie Tochter Gianna Abschied. Dabei erinnerte Vanessa Bryant in einer bewegenden Ansprache an ihre Tochter und an ihren Ehemann. "Ich vermisse sie so sehr", sagte die 37-Jährige über ihre Tochter. "Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen." Sie fügte hinzu: "Ich werde ihr nicht sagen können, wie wunderschön sie an ihrem Hochzeitstag aussieht."

Vanessa Bryant rang bei ihrem Auftritt immer wieder um Fassung. Sie sagte, sie sei Kobes erste Liebe gewesen. "Wir hatten wirklich eine unglaubliche Liebesgeschichte." Ihr Ehemann - mit dem sie vier Töchter hatte - sei charismatisch, liebevoll, romantisch und ein Gentleman gewesen. "Wir hatten gehofft, gemeinsam alt zu werden." Mit Blick auf ihren Ehemann und ihre verstorbene Tochter sagte sie: "Gott wusste, dass sie nicht ohne einander auf dieser Erde sein konnten. Er musste sie gemeinsam nach Hause in den Himmel bringen."