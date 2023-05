Mark Cavendish gehört zu den erfolgreichsten Radprofis der Geschichte. Der Brite feierte in seiner Karriere bislang 161 Siege, darunter 34 Etappenerfolge bei der Tour de France. Allerdings wartet Cavendish seit gut einem Jahr auf einen Sieg. Zum Saisonende ist Schluss.

Sprintkönig Mark Cavendish stellt sein Rennrad nach vier Weltmeistertiteln und 17 Profijahren zum Ende dieser Saison in die Ecke. Das gab der Brite einen Tag nach seinem 38. Geburtstag am Rande des Giro d'Italia bekannt. "Ich habe bisher absolut jeden Kilometer genossen, daher denke ich, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, zu sagen, dass es mein letzter Giro d'Italia ist und 2023 meine letzte Saison als Profi-Radfahrer sein wird", erklärte der frühere Bahnradfahrer am Ruhetag bei einer Pressekonferenz in Coccaglio.

"Ich habe einen absoluten Traum gelebt", sagte Cavendish, der bei der Bekanntgabe von seiner Frau Peta und den gemeinsamen Kindern unterstützt wurde. "Das Fahrrad hat mir die Möglichkeit gegeben, die Welt zu sehen und unglaubliche Menschen kennenzulernen, von denen ich viele mit Stolz als Freunde bezeichnen kann." Seit diesem Jahr in Diensten des Astana Qazaqstan Teams, hat in seiner erfolgreichen Karriere bislang 161 Siege errungen. Durch seine 34 Etappensiege bei der Tour de France steht er auf einer Stufe mit Belgiens Legende Eddy Merckx. Im Juli will er zum alleinigen Rekordhalter werden.

Allerdings wartet Cavendish seit gut einem Jahr auf einen Sieg. Den letzten Erfolg verbuchte er bei den britischen Straßenradmeisterschaften 2022. Auch beim Giro sprang als bestes Resultat bislang nur ein dritter Platz auf der elften Etappe heraus, als der Pfälzer Pascal Ackermann gewann. Erstmals holte Cavendish 2011 bei der Tour das Grüne Trikot des punktbesten Fahrers, im selben Jahr wurde er in Kopenhagen Straßenrad-Weltmeister. Auch 2021 beendete der Familienvater von der Isle of Man die Frankreich-Rundfahrt in Grün. Bei der Vuelta (2010) und beim Giro (2013) gewann er ebenfalls die Punktewertung.

Seinen ersten Profivertrag erhielt der dreimalige Madison-Weltmeister Cavendish 2007 bei T-Mobile. Auf der Bahn holte er neben den drei WM-Titeln Silber im Omnium bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Cavendish, der 2009 den Klassiker Mailand-San Remo gewann, hat beim Giro 16 und bei der Vuelta drei Siege gefeiert.