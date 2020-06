Zuletzt fällt Alexander Zverev negativ durch Corona-Ignoranz und seine Teilnahme an der umstrittenen Adria-Tour auf. Dennoch soll er bei der Rückkehr des Tennis nach Berlin dabei sein. Das bestätigt Tennis-Chefin Barbara Rittner. Sie ärgert sich über den 23-Jährigen, nimmt ihn aber auch in Schutz.

Die Berliner Tennis-Turniere Mitte Juli dürfen unter strengen Hygiene-Regeln vor Zuschauern ausgetragen werden - und Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, ist dabei. Das bestätigte die deutsche Damen-Tennischefin Barbara Rittner im ZDF-Morgenmagazin. "Wir haben gestern die Freigabe bekommen, dass wir dort vor bis zu 1000 Zuschauern spielen dürfen", sagte die Turnierdirektorin.

Bei der Adria-Tour waren zuletzt prominente Profis wie Zverev wegen Verstoßes gegen die Hygieneregeln in die Kritik geraten. Einige, darunter der Weltranglistenerste Novak Djokovic und der bulgarische Star Grigor Dimitrov, hatten sich gar mit dem Coronavirus infiziert. Vom deutschen Topspieler war zudem jüngst ein Party-Video aufgetaucht, obwohl er geläutert angekündigt hatte, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.

"Bestraft sich mit Imageverlust"

"Ich bin nicht dafür zuständig, ob Sascha Zverev dafür bestraft werden sollte. Ich glaube, er bestraft sich selber mit einem Imageverlust, denn das macht ihn unglaubwürdig", kritisierte Rittner, die von einem Start von Zverev in Berlin ausgeht. "Wir werden ihn nicht ausschließen, aber er wird heute noch einmal getestet und sich dann in Isolation begeben und in Ruhe trainieren, hoffe ich", sagte Rittner. "Er muss sich bei uns an die Regeln halten". Man werde ihn in Berlin nicht mit Party-Bildern sehen. "Wenn er das tut, würden wir ihn ausschließen", kündigte Rittner an.

Rittner will Zverev nicht bestrafen. (Foto: dpa)

Zverev sei "ein guter Junge mit Ecken und Kanten. Hier hat er sich - und das verurteile ich auch ganz klar - aber völlig falsch verhalten. Er hat damit der ganzen Tennis-Szene einen Bärendienst erwiesen. Denn dadurch kommt alles ins Wackeln, die Turniere werden jetzt immer fragwürdiger. Und wenn wir positive Fälle haben, bricht das ganze Konstrukt zusammen", fürchtet die Turnierchefin.

Geplant ist vom 13. bis 15. Juli zunächst ein Show-Turnier mit sechs Damen und sechs Herren im Berliner Steffi-Graf-Stadion, bei dem 1000 Zuschauer genehmigt sind. Danach soll ein Hartplatzturnier im Hangar auf dem Tempelhofer Feld vom 17. bis 19. Juli, bei dem bis zu 220 Besucher dabei sein dürfen, stattfinden. Zum "extremen Hygienekonzept" gehöre, dass jeder Zuschauer zunächst Fieber messen und dann durch einen Hygiene-Tunnel gehen müsse, "in dem man nicht mit Feuchtigkeit, sondern mit Luft bestrahlt" würde, sagte Rittner. "Wir werden alle Spieler vorher testen, die Anreisepflicht zwei Tage vor dem Event haben", berichtete sie. "Es wird leider keine Autogramme geben, und auch keinen Kontakt von Spielern und Spielerinnen zu Kindern oder zu Fans", stellte Rittner klar.