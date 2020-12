Karl Geiger liegt bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica zur Halbzeit überraschend vor dem norwegischen Favoriten Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler. Der Allgäuer fliegt auf 241 und 223,5 Meter - ein noch größerer Satz gelingt Eisenbichler. Die Entscheidung fällt am Samstag.

Karl Geiger (Oberstdorf) steuert bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica auf Titelkurs, auch Favorit Markus Eisenbichler (Siegsdorf) hat im Kampf um Gold noch alle Chancen. Nach den ersten beiden von vier Durchgängen auf der legendären Letalnica liegt Geiger nach Flügen auf 245,5 und 223,5 Meter mit 431,2 Punkten in Führung, Eisenbichler schob sich mit einem Traumflug im zweiten Durchgang auf Platz drei vor.

"Das war der Hammer", rief Geiger vor Freude. Eisenbichler kommentierte im Auslauf spontan: "Geiger is vorn, jawoll!" Die Ausgangsposition vor den Durchgängen drei und vier am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) könnte kaum besser sein.

Eisenbichler flog mit der Tagesbestweite von 247,0 m bis auf einen Meter an seinen deutschen Rekord heran, den er 2017 und 2019 in Planica erzielt hatte. "Dafür liebe ich das Skispringen. Im Zweiten habe ich eine Granate gezündet", sagte "Eisei". Im ersten Durchgang hatte er bei seinem Flug auf 220,0 m noch Windpech gehabt. Mit 425,7 Punkten hat der Sieger der Qualifikation umgerechnet viereinhalb Meter Rückstand auf Geiger.

Besonderer WM-Titel winkt

Umgerechnet nicht einmal einen Meter vor Eisenbichler liegt auf Platz zwei dessen Dauerkonkurrent Halvor Egner Granerud (Norwegen), der im zweiten Durchgang deutlich schlechtere Bedingungen hatte und auf 426,6 Punkte (221,0+229,5 m) kam. So scheint am Samstag alles möglich. "Wir sind in eine gute Ausgangsposition gesprungen für morgen", kommentierte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Pius Paschke (Kiefersfelden) überzeugte bei seiner WM-Premiere und belegte im Zwischenklassement Platz 11 (395,7/212,5+224,5). Youngster Constantin Schmid liegt knapp dahinter auf Rang 13. (389,4/216,5+219,5).

Eisenbichler könnte nach Hans-Georg Aschenbach (1973/1974) und Severin Freund (2014/2015) der dritte Deutsche werden, der zeitgleich Weltmeister auf der Großschanze und im Skifliegen ist. Freund hatte am Donnerstag in den offiziellen Trainingsdurchgängen einen Startplatz im deutschen Team verpasst.