Ein Nachlader beim letzten Schuss kostet die deutschen Biathletinnen womöglich das Podium in der ersten Staffel der Saison. Trotz einer guter Leistung ist Schlussläuferin Franziska Preuß auf den letzten Kilometern gegen die laufstarke Konkurrenz chancenlos.

Die deutschen Biathletinnen haben mit der Staffel über 4x6 Kilometer im schwedischen Östersund einen ordentlichen Abschluss des Weltcup-Auftakts gefeiert. Das Quartett des Deutschen Skiverbandes musste sich im dichten Schneetreiben mit dem undankbaren vierten Platz begnügen - es fehlten dabei lediglich 5,3 Sekunden zum erhofften Podestplatz.

Karolin Horchler, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß lagen nach einer Strafrunde und neun Nachladern 15,5 Sekunden hinter den siegreichen Norwegerinnen, die in 1:11:8,7 Stunden (null Strafrunden plus zehn Nachlader) vor der Schweiz (0+4/8,5 Sekunden zurück) und Schweden (0+8/10,2). Die DSV-Frauen hatten sich schon bei der WM im März an gleicher Stelle mit Rang vier begnügen müssen.

"Da ist mir die Düse gegangen"

Horchler, die sich selbst eine solide Leistung attestierte, übergab mit 33,4 Sekunden Rückstand als Sechste an Herrmann. Die Verfolgungs-Weltmeisterin musste im Liegendanschlag zwar in die Strafrunde, zündete dann aber den Turbo und übergab als Dritte an Hinz. Der Rückstand betrug zu diesem Zeitpunkt nur 16,8 Sekunden auf Schweden. "Ohne die Strafrunde wäre es ein Bombenrennen gewesen. Liegend war ich nicht so gut dabei, da ist mir die Düse gegangen", sagte Herrmann im ZDF.

Hinz hielt Platz drei und verringerte den Rückstand auf nur noch drei Sekunden. Preuß fiel dann aber noch knapp zurück. Beim letzten Schuss leistete sie sich einen Nachlader. Womöglich der entscheidende zu viel, um doch noch aufs Podium zu klettern. Allerdings war die Konkurrenz auf der Schlussrunde auch extrem laufstark.