Price rüpelt Anderson weg: Darts-Grand-Slam endet mit Coup und Eklat

Erst scheitert Titelverteidiger Michael van Gerwen im Halbfinale des Grand Slam of Darts, dann stürzt im Finale sensationell auch dessen Bezwinger Gary Anderson. Der Schotte unterliegt Außenseiter Gerwyn Price, der Anderson erst provoziert - und dann noch verhöhnt.

Freunde des gepflegten Pfeilwurfes kamen in der vergangenen Woche beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton voll auf ihre Kosten. Der deutsche Außenseiter Michael Unterbuchner schrieb Darts-Geschichte, es gab einen bizarren "Furz-Streit" im Achtelfinale, Darts-Dominator Michael van Gerwen wurde nach drei Triumphen in Folge im Halbfinale gestoppt - ehe es im Endspiel mit dem Coup des Walisers Gerwyn Price gegen Doppel-Weltmeister Gary Anderson die finale Pointe gab.

Mit 16:13 triumphierte der 33-jährige Price, ein Ex-Rugby-Spieler mit immer noch definierter Rugby-Muskulatur, sensationell gegen den favorisierten Schotten - obwohl der zwischenzeitlich schon gewonnen zu haben schien. Zumindest führte der Schotte mit 11:8, nachdem Price das Finale bis zum Stand von 8:8 offen gehalten hatte. Doch statt einzuknicken, biss sich Price trotz drei Legs Rückstand zurück ins Spiel - nicht nur mit spielerischen Mitteln. Nach guten Würfen jubelte er demonstrativ vor Anderson, rempelte den sogar an und wurde immer stärker, je mehr sich das Publikum auf die Seite des Gegners schlug.

Häme nach dem Sieg

Anderson zeigte sich indes zunehmend irritiert vom Verhalten seines Kontrahenten, lag plötzlich mit 13:14 zurück - und brach danach ein. Nach seiner Niederlage verweigerte Anderson dem Waliser den obligatorischen Handschlag, womit das bizarre Finalduell aber nicht beendet war.

Denn beim Sieger-Interview Price den Schotten dann auch. "Ich wusste, dass Gary Anderson unter dem Druck zusammenbricht. Und so ist es auch gekommen", wird Price bei Sport 1 zitiert: "Pech für ihn. Er jammert immer, dabei soll er sich auf sein eigenes Spiel konzentrieren."

Quelle: n-tv.de