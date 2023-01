Das größte Spiel in der Geschichte von Darts-Deutschland endet mit einer Niederlage für Gabriel Clemens. Nach einem sensationellen Turnier ist für den Saarländer im WM-Halbfinale Endstation gegen einen wie entfesselt aufspielenden Michael Smith.

Um Punkt 22.00 Uhr deutscher Zeit trifft Michael Smith das Bullseye, die Mitte des Dartboards, die Hobbyspieler in der Kneipe am häufigsten anspielen, aber am seltensten treffen. In diesem Moment schafft der favorisierte Engländer im Duell mit der deutschen Darts-Sensation Gabriel Clemens die Vorentscheidung. Statt der Chance zum 3:3-Ausgleich, zieht Smith mit dem präzisen Wurf ins Bullseye auf 4:2 davon. Davon kann sich Gabriel Clemens, der zwar bis zum Ende des Spiels bärenstark spielt, nicht mehr erholen.

Auch den folgenden Satz gewinnt Smith auf der letzten Rille mit 3:2. In den entscheidenden Momenten ist Smith an diesem Abend nicht zu schlagen, souverän und sicher beim Wurf auf die Doppelfelder. Der 32-Jährige schafft es mit 6:2 verdient ins Finale, spielt an diesem Montagabend im Londoner Alexandra Palace wie entfesselt. Nach dem Bullseye-Treffer ist klar, dass Michael Smith nichts mehr anbrennen lässt. Er spielt einfach zu gut. Auch für den erneut starken Gabriel Clemens. Der deutschen Darts-Sensation, die am Vorabend den Weltranglisten-Ersten brutal mit 5:1 aus dem "Ally Pally" schraubte.

Überragender Start ins Spiel

Michael Smith hatte überragend begonnen, Clemens jedoch von Beginn an dagegen gehalten. In Satz 1 waren beide Akteure bei eigenem Anwurf nicht zu schlagen. Im Decider nutzte Smith den Vorteil als Vorleger, um mit einem 106er-Checkout mit 1:0 in Führung zu gehen.

Clemens wusste in diesem Moment, dass der zweite Satz, den er beginnen durfte, bereits immens wichtig wird für den weiteren Verlauf der Partie. Und wie Clemens damit umging, nachdem Smith mit 2:0-Legs in Führung gegangen war, zeigte die ganze Klasse des Saarländers bei dieser Darts-Weltmeisterschaft: Er blieb ruhig, nutzte anders als Smith seine Chancen beim Wurf auf die Doppelfelder. Insgesamt vier Möglichkeiten zum Satzgewinn ließ der "Bully Boy" ungenutzt, Clemens schnappte zu. 1:1 in den Sätzen. Alles wieder offen. Clemens nahm kurz Blickkontakt zu Freundin und Freunden im Publikum auf, ging spürbar zufrieden mit dem eigenen Spiel in die Katakomben.

Nach zwei Sätzen standen die beiden Akteure bereits bei zusammengerechnet zehn 180er-Aufnahmen. Die 3000 Fans, darunter etwa 700 Deutsche, im "Ally Pally" waren begeistert. Auch, weil sie für ihr Geld nicht nur besonders viele "One Hundred and Eightys" zu hören bekamen, sondern auch die maximale Portion Darts. Denn auch Satz drei, in dem das spielerische Niveau zwar etwas abnahm, wurde erst im entscheidenden fünften Leg entschieden. Der Decider war an Spannung dann kaum zu überbieten. Smith ließ erneut Chancen aus, Clemens bekam bei 116 Punkten Rest tatsächlich die Möglichkeit zur ersten Führung im Spiel, verpasste aber die Doppel 20. Smith zitterte sich zur 2:1-Satzführung.

Im vierten Satz spielten sich der "Bully Boy" und der "German Giant" dann wieder in den Zaubermodus. Smith brachte in einem wichtigen Moment 161 Punkte auf null, Clemens überzeugte seinerseits mit hohem Scoring und einem souveränen Entscheidungs-Leg zum 2:2-Ausgleich in den Sätzen.

So gut, dass die Fans leise sind

Das Spiel war so gut, dass es im "Ally Pally" vergleichsweise ruhig war. Zwischenzeitlich hätte man sogar die berühmte Stecknadel fallen hören können, so leise war es. Die Zuschauer waren eher am Spiel, weniger an Bier und Hotdogs interessiert. Das hatten sich Gabriel Clemens und Michael Smith redlich verdient. Auch, wenn der fünfte Satz erstmals ungefährdet mit 3:0 an Smith ging.

Einen Durchgang entspannt ins Ziel bringen, das gelang Clemens dagegen nicht. Der 39-Jährige musste auch im sechsten Satz alles auf den Decider setzen. In diesem ließ "Gaga" erstmals Federn, traf zu wenige Triplefelder und Smith nutzte das für den vorentscheidenden Moment: Der Engländer traf mit seiner einzigen Chance den winzigen roten Knopf in der Mitte des Dartboards. Das Bullseye zum 4:2. Die Vorentscheidung, die Michael Smith zum dritten Mal ins Finale der Darts-WM bringt und das deutsche Darts-Märchen von Gabriel Clemens beendet.