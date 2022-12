Einen ruhigeren Start hätte sich Peter Wright zum Auftakt der Darts-WM 2023 nicht vorstellen können. Der Titelverteidiger wird in seinem ersten Spiel überhaupt nicht gefordert. Für den Höhepunkt des ersten Turniertags sorgt aber ein Südafrikaner, der den Grundstein für den Sieg in der Kneipe gelegt hat.

Vor dem Start in die Darts-WM war Titelverteidiger Peter Wright ein wandelndes Fragezeichen. Hat der 52-Jährige Schotte die nötige Form, um das größte Turnier des Jahres zum insgesamt dritten Mal zu gewinnen? Ist Familie Wright endlich wieder geschlossen vor Ort? Und in welchem Outfit betritt der amtierende Weltmeister die Bühne im altehrwürdigen Alexandra Palace?

Einige dieser Fragen konnte Wright am Donnerstagabend zum WM-Auftakt beantworten. Im knallgrünen "Grinch"-Outfit mit weißem Nikolausbart ging der Weltranglistenzweite zu den Klängen von "Don't stop the party" auf die Darts-Bühne in London. Unterstützt wurde Wright von seiner Frau und Managerin Joanne, die Präsenz seiner Frau ließ den Weltmeister sichtlich befreit aufspielen.

Bleibt die Frage nach der Form, die nach diesem einseitigen Auftaktspiel noch nicht beantwortet werden kann. Dafür war Wrights Gegner Michael Mansell viel zu schwach. Mit 3:0 in den Sätzen gewann Wright die Partie völlig problemlos, nur ein einziges Leg gönnte er seinem bemitleidenswerten Kontrahenten. "Ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden, aber es ist ein Sieg und daher bin ich glücklich", fasste Wright sein erstes Spiel zusammen.

Wright-Gegner nicht auf der Höhe

DARTS WM 2023 - Tag 1 Tag 1 - Ergebnisse Runde 1 Mickey Mansell 3-1 Ben Robb Keane Barry 1-3 Grant Sampson Jermaine Wattimena 2-3 Nathan Rafferty Runde 2 Peter Wright 3-0 Mickey Mansell

Mickey Mansell hatte sein Pulver bereits früher am Abend verschossen. Er gewann das Eröffnungsspiel der WM gegen den Neuseeländer nach ordentlicher Leistung mit 3:1. Doch ganz auf der Höhe war Mansell zu dem Zeitpunkt offenbar schon nicht mehr. Sein Interview auf der Bühne war jedenfalls - sagen wir - speziell. Etwas lallend und spürbar neben der Spur beantwortete Mansell die Fragen der "Sky-Sports"-Moderatorin. "In seiner ersten Partie hat Mickey wirklich gut gespielt und ich wollte, dass er mich antreibt. Aber, ich glaube, er ist müde geworden", vermutete Wright nach einem für Mansell außerordentlich langen Spieltag mit gleich zwei Einsätzen.

Für Wright soll das Lieblingsturnier in London nach einem schwachen Jahr 2022 zum Wendepunkt werden. Am 3. Januar hatte "Snakebite" an Ort und Stelle seinen zweiten WM-Titel nach 2020 gewonnen, doch im weiteren Verlauf des Jahres wurde seine Form immer schlechter. Im August musste er sich einer Gallenstein-Operation unterziehen und einige Turniere auslassen. Kurze Zeit später hatte seine Frau und Managerin Joanne mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Schotte ließ erneut ein Turnier sausen, weil er sich mental in der schwierigen Zeit nicht auf Darts einlassen konnte.

Eine Woche vor WM-Start folgte schließlich die frohe Kunde vom Arzt, dass Joanne auf dem Weg der Besserung ist. "Jetzt geht es der Chefin zum Glück wieder gut. Wir müssen noch vorsichtig sein, aber Joanne ist über das Schlimmste hinweg", teilte Wright im Podcast "Checkout" unmittelbar vor Turnierstart mit.

Nun hat Wright viel Zeit bis zu seinem Drittrunden-Match. Erst am 27. Dezember geht es für den Titelverteidiger im "Ally Pally" weiter. Die lange Pause passt ihm perfekt ins Konzept. "Das ist großartig. Ich kann jetzt viel trainieren, mich ein wenig ausruhen und um alle Weihnachtsvorbereitungen wie beispielsweise das Essen kümmern."

Südafrikaner legt Grundstein in der Kneipe

Nach den Feiertagen wird Wrights nächster Gegner entweder der Belgier Kim Huybrechts oder Grant Sampson aus Südafrika sein. Der 40-Jährige aus Kapstadt hat am ersten Turniertag für eine dicke Überraschung gesorgt. Gegen das 20-Jährige Toptalent Keane Barry setzte sich Sampson mit 3:1 durch. Die Belohnung ist ein Zweitrundenspiel gegen Huybrechts am heutigen Freitagnachmittag. "Zuhause in Südafrika spielen wir vor 30 Leuten, das hier ist eine unglaubliche Erfahrung. Ich war sehr nervös, meine Darts gingen in den ersten beiden Legs überhaupt nicht gerade aus", sagte Sampson im Interview nach seinem Überraschungscoup.

Im ersten Satz drehte der WM-Debütant nach einem Stotterstart plötzlich auf. Im weiteren Verlauf der Partie profitierte Sampson dann immer wieder von etlichen Fehlern seines Kontrahenten beim Wurf auf die entscheidenden Doppelfelder. So schnappte sich der einzige WM-Qualifikant Afrikas den Sieg. Vor dem Spiel gegen Huybrechts wird Sampson nun in die Kneipe gehen. Aber nicht, um seinen Erfolg zu feiern. "Neben meinem Hotel ist ein Pub, der einzige weit und breit mit einem Dartboard. Ich trainiere dort schon die ganze Woche", erzählte Sampson dem TV-Sender "Sport 1".

Grant Sampson steht völlig überraschend in Runde zwei. (Foto: PDC)

Am zweiten WM-Tag steht neben dem zweiten Auftritt des Südafrikaners auch das erste Spiel eines Deutschen bei der diesjährigen WM an. Florian Hempel, bei seiner ersten Teilnahme voriges Jahr sensationell in Runde drei, bekommt es mit dem Engländer Keegan Brown zu tun. Experten erwarten ein ausgeglichenes "50-50-Match". Mit Spannung erwartet wird auch der erste Auftritt der 18 Jahre jungen Beau Greaves. Die Engländerin ist eine von drei Frauen im 96-Teilnehmer großen Feld. Im letzten Match versucht sich zudem der Nordire Nathan Rafferty an einer Sensation. Nach seinem 3:2-Auftaktsieg am Donnerstag gegen Jermaine Wattimena ist der 22-Jährige gegen Titelkandidat Michael Smith krasser Außenseiter.