Eigentlich will sich Fabian Schmutzler 2021 erst mal im nationalen Spitzenbereich des Darts etablieren. Nun steht der 16-Jährige nach einem irren Ritt durch eine Nachwuchsserie völlig überraschend vor einem gewaltigen Schritt: Zum Jahreswechsel darf der Deutsche bei der Weltmeisterschaft antreten.

Der deutsche Darts-Youngster Fabian Schmutzler hat einen unerwarteten Siegeszug mit der völlig überraschenden Qualifikation für die Weltmeisterschaft in London gekrönt. Der 16-Jährige setzte sich am Wochenende bei der Development Tour in Niedernhausen durch und wurde Zweiter der gesamten Serie, obwohl er im ersten Teil im August noch nicht mitspielen durfte, weil er damals noch nicht das vorgeschriebene Mindestalter von 16 Jahren erreicht hatte. Der eigentliche Sieger, der Österreicher Rusty-Jake Rodriguez, hatte sich vorab für die WM qualifiziert, darum rückt Schmutzler nach.

Die Development Tour ist die Nachwuchsserie der PDC, des Welt-Dartsverbandes. Diese Tour ist offen für Spielerinnen und Spieler zwischen 16 und 23 Jahren, sofern sie am 4. Januar 2021 nicht unter den Top-32 der regulären Weltrangliste stehen. Durch den Sieg des Turniers am Samstag rückte Schmutzler auf den vierten Platz der European Development Tour vor, am Sonntag schließlich machte er mit seinem zweiten Triumph des Wochenendes den Sprung auf Platz zwei der Geldrangliste - und damit den Schritt zur Weltmeisterschaft im Dezember - perfekt.

"Auch mal bei den Senioren etwas reißen"

Der Weltverband schwärmte von "The Fabulous Fab" als "Deutschlands neuer Teenage-Sensation". Ein niederländisches Portal hatte schon am Samstag versichert, "Deutschland hat Darts-Gold in der Hand!" Dabei hatte sich Schmutzler für 2021 eigentlich "nur" vorgenommen, "auf jeden Fall meinen Kaderplatz beim DDV", dem Deutschen Darts Verband, "zu sichern". Und "dazu auch mal bei den Senioren etwas reißen", wie Schmutzler noch im Dezember erklärt hatte.

Nun darf Schmutzler bei der WM, der größten Veranstaltung seines Sports, vor Tausenden enthemmter Fans im legendären "Ally Pally" in London, versuchen, etwas zu reißen. Für Schmutzler ist die Qualifikation der mit Abstand größte Erfolg in seiner jungen Karriere, die erst mit dem deutschen Jugendmeistertitel Anfang 2020 richtig Fahrt aufgenommen hatte.

Das Talent aus Frankfurt am Main ist nach Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel der vierte Deutsche, der bei den Titelkämpfen im Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) dabei ist. Der Deutsche wird einer der jüngsten Spieler sein, der jemals beim wichtigsten Darts-Turnier des Jahres an den Start geht. Max Hopp, für die WM 2022 bisher noch nicht qualifiziert, feierte sein WM-Debüt ebenfalls mit 16.