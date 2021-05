Erste Trans-Athletin in Tokio

Erste Trans-Athletin in Tokio Die Gewichtheberin, die Olympia spaltet

Laurel Hubbard will Geschichte schreiben: Als erste Transgender-Athletin wird sie wohl an den Olympischen Spielen teilnehmen. Die als Mann geborene Gewichtheberin senkt für Tokio ihre Testosteronwerte, wird ein wichtiges Zeichen setzen - und für Kontroverse sorgen.

Die neuseeländische Gewichtheberin Laurel Hubbard ist auf dem besten Weg, die erste Transgender-Athletin bei Olympischen Spielen zu werden. Die 43-Jährige, die als Mann geboren wurde, aber 2012 zur Frau wurde, steht kurz davor, die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) unter den angepassten Covid-19-Qualifikationsregularien zu erreichen.

"Das NZOC kann bestätigen, dass die überarbeiteten Qualifizierungssysteme des Internationalen Verbandes sehr wahrscheinlich dazu führen werden, dass eine Reihe von neuseeländischen Gewichthebern, darunter auch die Transgender-Athletin Laurel Hubbard, einen Quotenplatz für Tokio 2020 erhält", erklärte das neuseeländische Olympische Komitee. Ein Insider des Internationalen Verbandes bestätigte auch dem englischen "Guardian", dass die Gewichtheberin teilnehmen wird.

Hubbard wurde zugelassen, im Gewichtheben der Frauen anzutreten, nachdem sie Testosteronwerte unterhalb der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) geforderten Schwelle aufweisen konnte. Ihr Ziel ist es, in den neuseeländischen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio zu kommen, um in der Gewichtsklasse über 87 Kilogramm zu starten. Derzeit steht die WM-Silbermedaillengewinnerin von 2017 auf Platz 16 der Weltrangliste.

Fortschritt oder unfairer Vorteil?

Bei den Spielen in Tokio wäre Hubbard die älteste Gewichtheberin, dennoch könnte sie eine echte Chance auf eine Medaille habe, denn mit ihren Qualifikations-Ergebnissen liegt sie auf dem vierten Platz unter den 14 bereits qualifizierten Gewichtheberinnen in der Superschwergewichtsklasse über 87 Kilogramm. Kontroverse scheint vorprogrammiert. Hubbards Selektion könnte die Meinungen stark spalten: zwischen denen, die sie als enormen Fortschritt für Trans-Athleten ansehen, und anderen, die darauf bestehen, dass sie von einem unfairen Vorteil profitiert.

Das NZOC hatte sich in der Vergangenheit bereits stark für Hubbards Recht eingesetzt, an Wettkämpfen teilzunehmen, und erklärte, dass alle für Tokio ausgewählten Athleten seine Unterstützung erhalten würden. "Das neuseeländische Team hat eine starke Kultur der Fürsorge, der Inklusion und des Respekts für alle", hieß es.

Der australische Gewichtheberverband hatte 2018 erfolglos versucht, sie von den Commonwealth Games an der Goldküste auszuschließen, mit dem Argument, dass sie unabhängig vom Testosteronspiegel einen körperlichen Vorteil gegenüber weiblichen Athleten habe.