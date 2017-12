Sport

Safe aus der Wand geklaut: Diebe brechen in Villa von Oliver Kahn ein

Mit seiner Familie logiert Torwartlegende Oliver Kahn in einem Nobelviertel in München. Das Wissen könnten sich nun Einbrecher zunutze gemacht haben: Sie steigen offenbar in die Villa des ehemaligen Bayern-Stars ein und machen reiche Beute.

Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Oliver Kahn ist Opfer eines Einbruchs geworden. Einem Bericht der "Bild" zufolge sind Unbekannte in die noble Villa des 48-Jährigen in der Münchner Vorort-Gemeinde Grünwald eingestiegen. Die Polizei bestätigte nun einen Einsatz am 12. November im Münchner Süden. Weitere Informationen gab es aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Die Diebe haben laut "Bild" einen Safe aus der Wand gerissen und mitgenommen. Der Schaden soll im sechsstelligen Bereich liegen. Kahn, seine Frau Svenja und die beiden Kinder waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht im Haus. Er selbst hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Kahn arbeitet derzeit als TV-Experte für das ZDF. Zudem soll die Torwartlegende die Keeper von Saudi-Arabien mit seiner Firma "Goalplay" für die WM 2018 in Russland fit machen. Wie es in der "Bild" heißt, soll Kahn aufgrund des Testspiels der Saudis am 10. November in Portugal nicht zuhause gewesen sein.

Der ehemalige Towart ist nicht der erste aktuelle oder ehemalige Bayern-Spieler, der Opfer eines Verbrechens wird. Im September 2017 brachen unbekannte Täter in Jérôme Boatengs Villa, die ebenfalls im Nobel-Vorort Grünwald steht, ein - klauten aber nichts. 2010 gab es zudem einen versuchten Überfall auf den heutigen Bayern-Star und früheren Spieler von Real Madrid, Arjen Robben. Er schlug die Einbrecher jedoch mit einem Messer in die Flucht.

Vor rund zehn Jahren brachen außerdem Unbekannte in die Villa des ehemaligen Bayern-Stürmers Luca Toni in Florenz ein. Auch Ex-Bayern-Stürmer Roque Santa Cruz war in seiner Zeit bei den Blackburn Rovers überfallen und ausgeraubt worden. Dabei hatten die vermummten Täter sogar die Ehefrau sowie die beiden Kinder des Paraguayers bedroht.

Quelle: n-tv.de