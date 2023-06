Rafael Nadal ist bei den French Open nahezu unschlagbar: Von 109 Matches in Roland Garros verlor der Spanier überhaupt nur zwei. Doch nun ist der pausierende Sandplatzgott eine Bestmarke los.

Novak Djokovic zeigt bei den French Open weiter keine Schwächen. Der serbische Tennisstar gewann souverän mit 6:3, 6:2, 6:2 gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas und erreichte zum 17. Mal das Viertelfinale von Paris. Dies gelang ihm öfter als jedem anderen Profi bei dem Sandplatzklassiker. Bislang teilte der 36-Jährige sich diese Bestmarke mit Rafael Nadal. Djokovic darf weiter auf seinen insgesamt 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier hoffen, damit würde er den Spanier hinter sich lassen.

Djokovic zog in 1:57 Stunden sein Spiel gegen den Weltranglisten-94. Varillas weitgehend mühelos durch und bleibt im Turnier ohne Satzverlust. Seit 2010 hat er durchgehend stets mindestens die Runde der besten Acht im Stade Roland Garros erreicht. Djokovic trifft nun auf den Russen Karen Chatschanow, der als erster Spieler seine Achtelfinalpartie für sich entschied. Der 27-Jährige bezwang Lorenzo Sonego aus Italien mit 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1. Bei den US Open und Australian Open hatte der Weltranglistenelfte zuletzt jeweils das Halbfinale erreicht.

Andere beeindruckende Kennzahlen Nadals, der in diesem Jahr verletzungsbedingt seinen Titel in Paris nicht verteidigen kann und sein Karriereende für das kommende Jahr in Aussicht gestellt hat, wird Djokovic jedoch wohl nicht mehr angreifen können: 14 Mal krönte sich der Spanier in seiner Karriere zum König von Roland Garros, immer, wenn er das Finale erreichte, gewann Nadal auch das Turnier.

Von seinen 109 Matches beim größten Sandplatzturnier der Welt, verlor Nadal nur zwei: 2009 unterlag er völlig überraschend im Achtelfinale dem späteren Endspielteilnehmer Robin Söderling, 2021 verlor Nadal im Halbfinale gegen den späteren Sieger Djokovic. Der Serbe konnte den Titel überhaupt erst zweimal gewinnen, dreimal unterlag er Rafael Nadal im Finale.