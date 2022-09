Deutschlands Basketballer entfachen bei der Heim-Europameisterschaft einen Hype. Nach dem furiosen Sieg im Viertelfinale gegen Griechenland geht es nun am Freitag gegen das Top-Team Spanien. RTL überträgt auch dieses Giganten-Duell live zur Prime Time.

Deutschland ist im Basketball-Fieber: Nach einem historischen Sieg gegen Favorit Griechenland setzt das Team um Kapitän Dennis Schröder seine mitreißende Heldenreise bei der Heim-EM fort! Auch RTL bleibt am Ball und präsentiert den Halbfinal-Kracher der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Spanien im Free-TV. Im Rahmen der Sublizenzvereinbarung mit Telekom überträgt der Kölner Sender die hochspannende Entscheidung um den Final-Einzug am 16. September um 20:15 Uhr (Tip-Off 20:30 Uhr). Moderatorin Laura Papendick begrüßt die Fans live aus der Mercedes-Benz-Arena. Kommentiert wird die Übertragung erneut von Frank Buschmann.

Bereits für das Viertelfinale des DBB-Teams gegen NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo änderte RTL am Mittwochabend kurzfristig das Programm. Bis zu 2,51 Millionen Zuschauer:innen verfolgten in der Spitze den phänomenalen Auftritt. Punkten konnte die Übertragung insbesondere im letzten Viertel mit einem herausragenden Marktanteil von 18,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Das Halbfinale ist derweil noch nicht ausverkauft. Für das Duell gab es am Mittwochmorgen noch reichlich Tickets in beiden Fanblöcken auszuwählen. Frei waren Tickets in der Kategorie eins für 149 Euro sowie Tickets in der Kategorie zwei für 129 Euro und 103 Euro. Der Weltverband Fiba hatte erst am späten Dienstagabend festgelegt, dass Gastgeber Deutschland am Freitag das zweite Halbfinale bestreiten wird. Für das erste Halbfinale (17.15 Uhr) gab es noch etwas mehr Tickets. Beim Duell mit den Griechen und NBA-Star Giannis Antetokounmpo war die Arena nahe dem Berliner Ostbahnhof mit 14.073 Zuschauern erstmals bei dieser EM-Finalrunde ausverkauft.