Es ist eine besondere Gabe, dann stark zu sein, wenn alles auf dem Spiel steht. Handball-Nationalspieler Fabian Wiede besitzt sie und führt die deutsche Mannschaft gegen Kroatien ins Halbfinale der Weltmeisterschaft. Jetzt ist das Endspiel das Ziel - und auf Wiede ist Verlass.

Manchmal erzählt ein einziger Moment die Geschichte eines kompletten Handballspiels. Als die deutschen Handballer an diesem Montagabend in Köln gegen das Team aus Kroatien leidenschaftlich darum rangen, vorzeitig das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land zu erreichen, gab es diesen Moment nach exakt 55 Minuten Spielzeit. Die Deutschen hatten eine 18:15-Führung aus der Hand gegeben, lagen 18:19 zurück und drohten erneut ohne Treffer zu bleiben, weil die Schiedsrichter Zeitspiel angezeigt und damit den Druck auf die Auswahl des Deutschen Handballbundes noch einmal erhöht hatte.

Wer macht den Unterschied? "Fabian Wiede", sagt nicht nur Torhüter Andreas Wolff. (Foto: imago/Agentur 54 Grad)

Die Nervenanspannung war riesig, als Fabian Wiede zum Helden aufstieg. Der Rückraumspieler der Berliner Füchse nahm sich einen schweren Wurf, donnerte den Ball in den linken Winkel des kroatischen Tores, traf damit zum 19:19 und leitete die Wende zum hauchdünnen 22:21-Erfolg der eigenen Mannschaft ein. Es ist erstaunlich, welche mentale Kraft dieser 24-Jährige immer wieder beweist, denn es wirkt so, als würde die Anspannung bei Wiede immer weiter abnehmen, je dramatischer die Partie ist, die er gerade absolviert. Mit einem präzisen Pass auf Uwe Gensheimer bereitete er zudem den entscheidenden Treffer zum 22:20 knapp 40 Sekunden vor dem Ende vor.

Was den Unterschied in diesem Kampf ausgemacht habe, wurde Andreas Wolff nach dem Spiel gefragt, und die Antwort des Torhüters fiel eindeutig aus: "Fabian Wiede." Die deutschen Handballer weisen in den Tagen von Berlin und Köln eine Eigenschaft auf, die sie vor drei Jahren zum Europameister machte - in jedem Spiel findet sich ein neuer Held. Es ist dabei allerdings kein Zufall, dass es in dem bislang aufreibendsten Match der Welttitelkämpfe ausgerechnet der Berliner war.

"Immer da, wenn man ihn braucht"

Bob Hanning, Vizepräsident des DHB und Manager der Berliner Füchse, sagte das schon früh voraus. Vor drei Jahren, als die Europameisterschaft in Polen schon begonnen, der Weg der Deutschen zur Goldmedaille aber längst noch nicht absehbar war, legte Hanning eine Statistik offen, mit der er den Wert von Wiede unterstrich. "Ich arbeite seit sieben Jahren mit Fabi und in jedem Jahr haben wir zusammen mindestens einen Titel geholt." Die Botschaft: Schon in der Zeit als Jugendspieler der Füchse stach die Eigenschaft bei Wiede heraus, in großen Spielen eine große Leistung zu zeigen.

Nach dem dramatischen Sieg gegen die Kroaten legte er im Bauch der Kölner Arena nach: "Er ist immer da, wenn man ihn braucht, auf Fabian Wiede ist Verlass." Gegen Kroatien überzeugte der Linkshänder die mehr als 19.000 Zuschauer von dieser Eigenschaft, als er die größtmögliche Bühne nutzte, um seinen besonderen Wert für das Nationalteam zu zeigen. Es gibt in der Welt des Sports so unglaublich viele Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, aber es gibt eben nur wenige, die in der Lage sind, in den Augenblicken des größten Drucks noch größer zu werden. Wiede hat nicht den härtesten Wurf oder die schnellsten Beine, aber er hat neben seinen spielerischen Fähigkeiten die Besonderheit, an der Aufgabe zu wachsen. Und damit ist er in der Lage, eine ganze Mannschaft zu tragen.

"Man hat einfach ein gutes Gefühl, wenn die ersten Würfe reingegangen sind." (Foto: REUTERS)

"Man hat einfach ein gutes Gefühl, wenn die ersten Würfe reingegangen sind", sagte Wiede nach dem Spiel beinahe beiläufig. Der Matchwinner, nach der Partie auch offiziell als bester Spieler ausgezeichnet, wollte wieder in eine unauffällige Rolle schlüpfen. Doch das klappte nicht, mit seinen sechs Toren aus sechs Versuchen war er der entscheidende Mann.

Nicht diese perfekte Bilanz machte besonderen Eindruck, sondern die Tatsache, dass er mehrere Tore bei drohendem Zeitspiel erzielte, als die Schiedsrichter warnend den Arm gehoben hatten. Wenn andere Spieler in diesen Phasen nervös wurden und überhastet agierten, traf Wiede nicht nur das Tor, sondern auch die Psyche des Gegners. Diese Fähigkeiten von Wiede werden weniger im sportlich wenig bedeutenden letzten Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Spanien (ab 20.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de), viel mehr aber im Halbfinale am Freitag in Hamburg erneut nötig sein. Der Gegner im vorletzten Spiel dieser Weltmeisterschaft steht noch nicht fest und wird erst am späten Mittwochabend klar sein. Für Wiede ist der Name des Kontrahenten aber auch nicht entscheidend, sondern das Ziel, das er mit dem Match verbindet. "Jetzt wollen wir ins Finale", sagte der Rückraumspieler, der bewiesen hat, dass er in den großen Spielen Zustände wie Nervosität oder Angst nicht kennt.