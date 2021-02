Vor wenigen Tagen feiern die Tamba Bay Buccaneers den Super-Bowl-Triumph, nun muss der Klub den Tod eines ehemaligen Spielers betrauern. Der dreifache Pro Bowler Vincent Jackson wird tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Seine ehemaligen Teams erinnern sich an einen außergewöhnlichen Profi.

Der frühere Football-Profi Vincent Jackson ist tot in einem Hotelzimmer im US-Bundesstaat Florida aufgefunden worden. Der ehemalige Spieler des diesjährigen Super-Bowl-Siegers Tampa Bay Buccaneers und der San Diego Chargers wurde 38 Jahre alt. Die Umstände des Todes seien noch unklar, aber es gebe keine offensichtlichen Anzeichen, die auf Fremdeinwirkungen schließen lassen, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Die Leiche des 38-jährigen Jackson wurde demnach am Montag gegen 11:30 Uhr ET in den Homewood Suites in Brandon, Florida, gefunden. Nach Informationen von ESPN lebte Jackson seit dem 11. Januar in dem Hotel. Bereits wenige Tage zuvor sei Jackson von Familienmitgliedern als vermisst gemeldet worden. Daraufhin hätten die Polizeibeamten Kontakt zu Jackson aufgenommen, mit ihm gesprochen und die Vermisstensuche eingestellt.

"Mein Herz schmerzt wegen der vielen geliebten Menschen, die Vincent Jackson hinterlässt, von seiner Frau und seinen Kindern bis hin zur Buccaneers-Nation, die ihn verehrt hat", sagte Sheriff Chad Chronister in einer Erklärung. "Mr. Jackson war ein hingebungsvoller Mann, der seine Familie und die Gemeinschaft über alles stellte. Er wird nicht nur von Football-Fans im ganzen Land schmerzlich vermisst werden, sondern auch von den Menschen hier in Hillsborough County, die von seinen großzügigen Zuwendungen profitiert haben."

"Fan-Liebling", "perfekter Profi"

Als Sohn von Militäreltern gründete Jackson die Jackson In Action 83 Foundation, eine gemeinnützige Stiftung zur Unterstützung von Militärfamilien. Die Stiftung twitterte am Montag, dass Jacksons "Frau und Familie darum bitten, dass jeder ihre Privatsphäre in dieser Zeit respektiert."

Vincent Jackson spielte während seiner zwölfjährigen Karriere in der NFL für die San Diego Chargers und die Tampa Bay Buccaneers. Er wurde dreimal in den Pro Bowl gewählt. Seine ehemaligen Teams erinnerten sich in ausführlichen Statements an einen "perfekten Profi", wie Buccaneers-Besitzer Bryan Glazer schrieb. "Seine großartigste Errungenschaft als Buccaneer waren die vier Jahre in Serie, in denen er für den Walter Payton Man of the Year Award nominiert wurde." Die Chargers sagten in einer Erklärung, dass Jackson ein "Fan-Liebling war, nicht nur für sein Pro Bowl-Spiel auf dem Feld, sondern auch für den Einfluss, den er auf die Gemeinschaft abseits des Feldes hatte."

Jackson spielte in der NFL zuletzt im Jahr 2016 mit den Tampa Bay Buccaneers, dem Team, bei dem er die letzten fünf Spielzeiten seiner Karriere verbrachte. Er liegt mit 4.326 Receiving Yards an vierter Stelle der Ewigen Bestenliste der Franchise und mit 268 Rezeptionen an zehnter Stelle. Im Mai 2018 hatte er seine Football-Karriere nach Verletzungen offiziell beendet.