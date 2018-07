Sport

Ray Emery wurde 35 Jahre alt: Ex-NHL-Profi in Hafenbecken tot aufgefunden

Der ehemalige Eishockey-Profi Ray Emery will mit Freunden im kanadischen Hamilton Schwimmen gehen. Nach dem Sprung ins Wasser taucht der 35-Jährige nicht wieder auf. Später finden Rettungskräfte nur noch seinen leblosen Körper.

Der ehemalige Eishockeytorwart und Stanley-Cup-Sieger Ray Emery ist im Alter von 35 Jahren in seiner kanadischen Heimatstadt Hamilton gestorben. Wie die Polizei erklärte, wurde Emery zuvor von seinen Freunden als vermisst gemeldet, nachdem er während eines Schwimm-Ausfluges am Hafen der Stadt verschwunden war. Später wurde Emery leblos aufgefunden. Eine offizielle Todesursache steht noch aus, die Anzeichen deuten jedoch auf Ertrinken hin.

"Sie sind raus, um zu schwimmen", sagte Ermittler Marty Schulenberg dem "Hamilton Spectator". Unglücklicherweise sei Emery nicht mehr aufgetaucht, nachdem er ins Wasser gesprungen war. Der 35-Jährige litt an Knochennekrose und musste deshalb seine Karriere beenden. Ob ein Zusammenhang zwischen Tod und Krankheit besteht, ist bislang unklar.

Emery hatte elf Jahre in der nordamerikanischen Profiliga NHL gespielt und 2013 mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup gewonnen. "Die Chicago Blackhawks haben mit großer Trauer die Nachricht über den Tod von Ray Emery aufgenommen", teilte der Klub in einer Stellungnahme mit: "Die Blackhawks werden sich an Ray als glühenden Wettkämpfer, tollen Teamkollegen und Stanley-Cup-Champion erinnern."

Auch in Deutschland war Emery kurzzeitig aktiv. Im Frühjahr 2016 machte er acht DEL-Spiele für die Mannheimer Adler. Via Twitter bekundete der Verein sein Beileid. "Soeben haben wir von der tragischen Nachricht unseres ehemaligen Keepers erfahren. Unser tief empfundenes Beileid sowie unser aufrichtiges Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Freunden", heißt es in der Nachricht.

Quelle: n-tv.de