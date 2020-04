Das Kölner Landgericht sprach Sturm in mehreren Anklagepunkten schuldig.

Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm muss hinter Gitter. Der 41-Jährige wird wegen Steuerhinterziehung und Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz und daraus folgender Körperverletzung schuldig gesprochen.

Box-Profi Felix Sturm ist wegen Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Das hat das Landgericht Köln entschieden. Der Richter sprach Sturm in sechs Fällen der Steuerhinterziehung und in zwei Fällen der versuchten Steuerhinterziehung schuldig. Den Steuerschaden hatte die Staatsanwaltschaft zuvor auf gut eine Million Euro beziffert, die Sturm dem Fiskus in den Jahren 2008 bis 2010 sowie 2013 vorenthalten habe. Freispruch erging hingegen bezüglich der Steuerhinterziehungsvorwürfe für die Jahre 2011 und 2012. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ursprünglich angeklagt war der 41-Jährige wegen Steuerhinterziehung von rund 5,8 Millionen Euro in den Jahren 2008 bis 2015. Im Verfahren waren aber die Vorwürfe bezüglich der Jahre 2014 und 2015 eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Supermittelgewichtler eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert, Sturms Anwalt Nils Kröber hingegen wollte maximal zwei Jahre auf Bewährung für seinen Mandanten zulassen.

Sturm wurde ferner wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz verurteilt. Demnach war Sturm im Weltmeisterschaftskampf gegen den Russen Fjodor Tschudinow im Februar 2016 mit dem Mittel Stanozolol gedopt. Da der Kampf somit regelwidrig geführt wurde, wurde Sturm auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Sturm gewann den Kampf nach Punkten, legte den Titel aber im Oktober 2016 nieder, offizielle Begründung war eine Verletzung am Ellenbogen.

Sturm, der für seine Boxkarriere seinen Geburtsnamen Adnan Catic ablegte, hatte in dem Verfahren rund acht Monate in Untersuchungshaft gesessen, nachdem er im April 2019 auf der Fitnessmesse "Fibo" festgenommen worden war. Vor Heiligabend vergangenen Jahres kam der in Leverkusen geborene Sturm gegen eine Kaution von 300.000 Euro unter Auflagen auf freien Fuß.