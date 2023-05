Viele hatten Remco Evenepoel als Favoriten beim Giro d'Italia gesetzt - doch in die zweite Woche geht die Rundfahrt ohne das belgische Radsport-Talent. Wenige Stunden, nachdem der 23-Jährige im Einzelzeitfahren das rosa Trikot zurückerobert, wird er positiv auf Corona getestet.

Nach dem Jubel folgte die Schreckensnachricht: Rad-Weltmeister Remco Evenepoel muss seinen Traum vom Sieg beim Giro d'Italia frühzeitig begraben - das Coronavirus bremst den Shootingstar vom Team Soudal-Quick Step. "Es tut mir wirklich leid, dass ich das Rennen verlassen werde. Im Rahmen des Teamprotokolls habe ich einen Routinetest gemacht, der leider positiv war", teilte Evenepoel am späten Sonntagabend mit.

Dabei hatte der Belgier nur Stunden zuvor auf der neunten Etappe einen knappen Sieg im Kampf gegen die Uhr gefeiert und war zurück ins Rosa Trikot des Gesamtführenden geflogen. Evenepoel entschied die nächste Regenschlacht bei der Italien-Rundfahrt für sich und sicherte sich im Einzelzeitfahren mit hauchdünnem Vorsprung den Tagessieg, nachdem er tags zuvor Zeit eingebüßt hatte.

Doch der Freude hielt nur kurz. "Meine Erfahrung hier war wirklich etwas Besonderes, und ich habe mich darauf gefreut, in den nächsten zwei Wochen zu starten", so Evenepoel, er könne "dem Team und den Fahrern, die in der Vorbereitung auf den Giro so viel geopfert haben, nicht genug danken. Ich werde sie in den nächsten zwei Wochen anfeuern." Der Belgier wird am Montag im Auto die Heimreise antreten, die Tests aller anderen Teammitglieder waren negativ.

Damit weiten sich die Sorgen um das Coronavirus im Fahrerfeld weiter aus. Evenepoel ist bereits der neunte Corona-Fall bei dieser Rundfahrt, unter anderem musste auch der zweimalige Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna vom Spitzenteam Ineos Grenadiers das Rennen beenden.

Kämna rückt auf Platz acht

Noch am Nachmittag war der belgische Topfavorit hochmotiviert von der Rampe gerollt. Bei der ersten Zwischenzeit lag der Vuelta-Sieger klar in Führung, musste seinem hohen Anfangstempo dann aber Tribut zollen. Am Ende rettete er einen Vorsprung von nur einer Sekunde auf den zweitplatzierten Briten Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ins Ziel - Dritter wurde dessen Landsmann und Teamkollege Tao Geoghegan Hart mit zwei Sekunden Rückstand.

Nach dem Aus des großen Favoriten ist alles wieder offen, der neue Gesamtführende heißt nun Thomas. Deutschlands Hoffnungsträger Lennard Kämna, der in diesem Jahr erstmals mit Ambitionen in der Gesamtwertung beim Giro antritt und eine Top-10-Platzierung anstrebt, rückt in der Gesamtwertung auf Rang acht vor. Der deutsche Zeitfahrmeister war rund eine halbe Stunde vor Evenepoel auf die Strecke gegangen und zeigte eine gute Leistung. Am Ende landete der 26-Jährige auf Tagesrang zwölf (+0,51 Minuten).

Das zweite von drei Einzelzeitfahren des diesjährigen Giro war das längste und vom Profil her eindeutig das leichteste. Über 35 flache Kilometer rollten die 164 verbliebenen Fahrer durch die erneut völlig verregnete Adria-Region Emilia-Romagna.

Am Vortag hatte Evenepoel erstmals Zeit auf seinen Kontrahenten Primosz Roglic von Jumbo Visma eingebüßt. Gegen Ende der mittelschweren achten Etappe nach Fossombrone attackierte der Mitfavorit an einem knackigen Anstieg und fuhr unter anderem an der Seite des Ex-Tour-Siegers Thomas 14 Sekunden auf Evenepoel heraus.

Kämna teilte seine Kräfte gegen Rennende nicht gut ein, musste ebenfalls abreißen lassen und kam 34 Sekunden nach Roglic ins Ziel. "Ich bin ein wenig over-excited gewesen auf den letzten zehn Kilometern, weil ich mich echt gut gefühlt habe. Dadurch bin ich zu schnell in den Berg reingefahren", sagte er im Anschluss. Der Tagessieg am Samstag ging an den Iren Ben Healy, der rund fünf Minuten vor Zieleinlauf der Favoriten eine beeindruckende Solofahrt krönte.

Am Montag steht ein Ruhetag auf dem Programm, ehe der dreiwöchige Giro in die knifflige zweite Woche startet. Zwar ohne Evenepoel, aber mit der Angst vor dem Coronavirus im Peloton.