Grand Slam of Darts : Hopp und Schindler scheitern früh

Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier, bei dem Spieler der konkurrierenden Verbände PDC und BDO aufeinandertreffen. Zwei Deutsche scheitern früh - aber einer hat den Achtelfinaleinzug noch selbst in der Hand.

Max Hopp und Martin Schindler sind beim Grand Slam of Darts in der Gruppenphase ausgeschieden. Der 22 Jahre alte Hopp unterlag in Wolverhampton Jim Williams (Wales) 4:5 und verpasste durch seine zweite Niederlage den Einzug in die K.o.-Phase. Der gleichaltrige Schindler scheiterte trotz eines 5:4-Sieges gegen den Österreicher Mensur Suljovic. Damit ist Michael Unterbuchner als letzter Deutscher im Wettbewerb.

Deutschlands Top-Dartsportler Hopp hatte zum Auftakt gegen den Engländer Josh Payne gewonnen, sein zweites Gruppenspiel jedoch gegen den Weltranglistenzweiten Peter Wright (Schottland) verloren und wurde letztlich Dritter. Schindler beendete die Gruppe G aufgrund vorheriger Niederlagen gegen den früheren BDO-Weltmeister Scott Mitchell und Stephen Bunting (beide England) als Letzter.

Noch ein Eisen im Feuer

Dritter Deutscher beim einzigen gemeinsamen Turnier der konkurrierenden Verbände Professional Darts Corporation (PDC) und British Darts Organisation (BDO) ist BDO-Spieler Unterbuchner. Der 30-Jährige hat das Erreichen der K.o.-Runde im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag gegen Ian White (England) in der eigenen Hand.

Die besten zwei Spieler einer Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Dotiert ist der Grand Slam mit umgerechnet rund 517.000 Euro. Die letzten drei Auflagen gewann der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen.

Quelle: n-tv.de